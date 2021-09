“Il Re Leone” e “Aladdin” fanno rivivere Broadway dopo l’epidemia

Tanto neon ma poca affluenza. Questa era la realtà fino a non molto tempo fa nel centro di New York ancora Abbassamento estensivo delle tapparelle a Broadway. Il progresso della pandemia di Covid ha imposto misure drastiche in tutto il mondo. Anche in uno dei centri nevralgici della Grande Mela, che non immaginava uno scenario simile.

Ma è tutto finito, e dopo più di un anno e mezzo i cinema iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Il Re Leone e Aladino A loro si deve l’accoglienza, in quanto sono i primi musical che osano alzare di nuovo il sipario. Due classici Disney attirano migliaia di spettatori ogni anno in città e la loro decisione ha lo scopo di incoraggiare gli spettatori a svegliarsi da questa inattività forzata.

Due classici per iniziare

Dallo scorso 14 settembre, gli spettatori possono godersi il gioco Il re leone. Il 28 di questo mese potranno guardare anche “Aladdin”

“The Lion King” è diventato il primo musical ad aprire dopo la pandemia Brendan McDermid/Reuters

Dallo scorso 14 settembre, chi lo desidera può già vedere Simba e i suoi compagni urlare nello stile del famoso Hakuna Matata. “Come dice il mio compagno, è giunto il momento”, ha detto la direttrice musicale Julie Timur sul palco di Minskov, pochi secondi prima di lasciare il posto alla prima. Alcuni dei testi hanno ricevuto una standing ovation e hanno lasciato il posto alla rinascita del lavoro e dell’iconica canzone ciclo infinito.





Leggi anche

Francesc Peron New York

Per quanto riguarda i fan del genio della lampada, sappiate che potete già acquistare i biglietti per vedere lo spettacolo, che tornerà sul palco il 28 di questo mese. Ma prima che possano scaldare i motori questo fine settimana celebrando il festival alza il sipario! (Curtain!), che ha offerto un totale di 22 eventi nello spazio aperto di Times Square e l’ingresso gratuito.

Festival “Alza il sipario!” Broadway è tornata dopo la pandemia Brendan McDermid/Reuters

Riscaldamento del motore

“Tenda!” (Tenda!) Presenta un totale di 22 eventi nello spazio aperto di Times Square e ingresso gratuito

I dati per il 2019 hanno indicato che questo raduno di 41 teatri ha attirato almeno 15 milioni di spettatori, con un fatturato di 1,8 miliardi di dollari. Gli esperti non osano dire quanto tempo ci vorrà per eguagliare questi numeri, ma si aspettano una prospettiva molto più ottimistica di quella che va avanti da marzo 2020.

Sono diversi i motivi che hanno spinto alla chiusura di quello che è considerato uno dei centri nevralgici della città, oltre all’invasione del virus. Uno era il calo del numero di turisti e l’altro era la mancanza di fiducia degli spettatori, non a causa delle misure sanitarie nei teatri ma per la paura che la persona nel posto accanto potesse contrarre il virus. “È stato un anno e mezzo duro e difficile, ma ci ha permesso di prenderci del tempo per riflettere sulle cose. Siamo molto strategici”, ha recentemente riconosciuto il direttore della strategia e della produzione internazionale della Disney, Felipe Gamba, sulla sicurezza sanitaria.