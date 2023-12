Fai notare cosa stanno guardando

Quando muoviamo gli occhi, alle nostre orecchie vengono creati dei suoni udibili che indicano dove guardare. Questi suoni prodotti dall’orecchio variano a seconda del tipo di movimento oculare. Una scoperta importante per la percezione uditiva e visiva.





Gli scienziati possono determinare dove guardano gli occhi di qualcuno semplicemente ascoltando le loro orecchie. “È possibile stimare il movimento degli occhi e la posizione del bersaglio che gli occhi guarderanno, solo dalle registrazioni effettuate con un microfono posizionato nel condotto uditivo.” Lui spiega Jennifer Grohautore principale di un nuovo studio e professore nei dipartimenti di psicologia e neuroscienze, nonché di neuroscienze, alla Duke University.

Nel 2018, il team di Groh ha scoperto che le orecchie emettono un rumore sottile e impercettibile quando gli occhi si muovono. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), il team della Duke University ha ora dimostrato che questi suoni possono rivelare dove stanno guardando gli occhi. Funziona anche al contrario. Solo sapendo dove qualcuno stava guardando, Groh e il suo team sono stati in grado di prevedere la forma d’onda di un suono sottile nell’orecchio.

Il cervello è coinvolto

Groh ritiene che questi suoni possano verificarsi quando i movimenti oculari stimolano il cervello a contrarre i muscoli dell’orecchio medio, che normalmente aiutano a attutire i suoni forti, o quando attivano le cellule ciliate che aiutano ad amplificare i suoni deboli.





Lo scopo esatto di questo cigolio delle orecchie non è chiaro, ma la prima impressione del suo cucciolo è che potrebbe aiutare ad affinare la percezione delle persone. “Pensiamo che questo sia parte di un sistema che consente al cervello di individuare la posizione dei suoni e delle immagini, anche se i nostri occhi possono muoversi quando la testa e le orecchie non lo fanno”, ha detto Groh.

Comprendere la relazione tra i suoni sottili nell’orecchio e la vista potrebbe portare allo sviluppo di nuovi test clinici sull’udito. “Se ciascuna parte dell’orecchio contribuisce con basi individuali al segnale timpanico, queste potrebbero essere utilizzate come una sorta di strumento clinico per valutare quale parte dell’anatomia dell’orecchio è difettosa”, ha affermato. Stefania Lovichuno degli autori principali dell’articolo e studente laureato in psicologia e neuroscienze alla Duke University.

Regolamento dell’udienza

Proprio come la pupilla dei tuoi occhi si contrae o si dilata come il diaframma di una macchina fotografica per regolare la quantità di luce che entra, anche le tue orecchie hanno il loro modo di regolare l’udito.

Gli scienziati credono da tempo che questi meccanismi di regolazione del suono aiutino solo ad amplificare i suoni deboli o a smorzare i suoni forti.





Ma nel 2018, Groh e il suo team hanno scoperto che gli stessi meccanismi di regolazione del suono vengono attivati ​​anche dai movimenti oculari, suggerendo che… Il cervello segnala i movimenti oculari alle orecchie.

In questo video della Duke University puoi sentire i suoni generati nell’orecchio quando muoviamo gli occhi.

Informazioni dettagliate

Nel loro ultimo studio, il gruppo di ricerca ha dato seguito alla scoperta iniziale e ha indagato se i deboli segnali uditivi contengono informazioni dettagliate sui movimenti oculari.

Per fare ciò, hanno chiesto ai partecipanti di seguire con gli occhi un punto verde su uno schermo mentre ascoltavano i suoni prodotti nei loro canali uditivi utilizzando cuffie dotate di microfono.

Hanno poi analizzato le registrazioni dei suoni auricolari e hanno scoperto che potevano prevedere con precisione la direzione e la velocità dei movimenti oculari, nonché la posizione del punto verde sullo schermo.

Strategie diverse

I ricercatori hanno anche notato che i suoni dell’orecchio differiscono a seconda del tipo di movimento degli occhi. Le saccadi, che sono veloci e improvvise, producono suoni più forti e complessi rispetto ai movimenti fluidi, che sono lenti e continui. Ciò suggerisce che il cervello può utilizzare diverse strategie per regolare il suono a seconda del tipo di movimento oculare.

Il team di Groh intende esplorare ulteriormente le implicazioni di questa scoperta per la percezione uditiva e visiva. Vuole anche sapere se i suoni auricolari si verificano anche in altre specie animali e se sono collegati all’evoluzione del linguaggio e della comunicazione.

riferimento

Le informazioni parametriche sui movimenti oculari vengono inviate alle orecchie. Stefania N. Lovitch et al. PNAS, 21 novembre 2023; 120(48)AH2303562120. doi:https://doi.org/10.1073/pnas.2303562120