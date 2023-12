Se sei un fan delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), probabilmente ne comprerai uno Nuovo telefono cellulare Ogni due anni circa. Ciò significa trasferire i vostri preziosi dati utente dal cellulare in uscita al cellulare in entrata.

Se anche tu sei un utente accanito di WhatsAppQuesto trasferimento di dati può sembrare un compito immane, perché WhatsApp non è progettato per essere utilizzato su due cellulari, almeno non ancora.

Fortunatamente, l’applicazione Messaggio istantaneo I più famosi al mondo hanno reso l’intero processo il più semplice e veloce possibile. In questa nota di iProfesional spieghiamo come trasferire WhatsApp su un nuovo cellulare.

Per trasferire WhatsApp su un nuovo telefono cellulare, procedi innanzitutto come segue: Esegui il backup del tuo file. Per trasferire tramite codice QR, devi andare su Impostazioni > Chat > ​​Trasferisci chat sul tuo vecchio dispositivo e seguire le istruzioni.

Per trasferire tramite backup, disinstalla WhatsApp dal vecchio telefono e installalo sul nuovo telefono. Durante la configurazione di WhatsApp sul nuovo telefono, ho scelto di ripristinare un backup e ho seguito i passaggi seguenti indicazioni sullo schermo.

Come fare una copia di backup del tuo file WhatsApp

Prima di fare qualsiasi cosa, effettua un backup delle chat e dei file di WhatsApp file multimediale Sul tuo cellulare precedente. È buona norma creare un backup, anche se utilizzi un metodo di trasferimento che non lo richiede esplicitamente, come l’utilizzo di un codice QR.

In Androide, dovresti andare su Impostazioni > Chat > ​​Backup chat. Idealmente, connettiti al tuo account Google Drive e quindi premi il pulsante verde di backup. Se preferisci non utilizzare Google Drive, puoi eseguire il backup nell’archivio locale, sebbene Google Drive sia la più semplice delle due opzioni.

In Dipartimento di controllo interno È la stessa cosa, tranne che l’interfaccia utente è leggermente diversa e il backup verrà eseguito solo su iCloud. Dopo essere andato su Impostazioni > Chat > ​​Backup chat, tocca Esegui backup adesso per eseguire il backup del file sul cloud.

Una volta effettuato il backup sarai pronto per passare al nuovo cellulare. Assicurati di scrivere il tuo Codice di autenticazione a due fattori Oppure disabilita la funzione sul dispositivo precedente. Altrimenti il ​​tuo file non sarà accessibile sul nuovo cellulare.

Come trasferire WhatsApp su un nuovo cellulare Android

Esistono diversi modi per trasferire WhatsApp su un nuovo telefono cellulare. Esamineremo ciascuno di essi in Disposizione della semplicità.

Trasferimento tramite codice QR

Questo metodo per trasferire WhatsApp sul nuovo telefono cellulare è Più veloce. Non è necessario eseguire il backup delle conversazioni sul vecchio dispositivo, ma è consigliabile farlo comunque.

Inizia assicurandoti che l’app WhatsApp sia installata su entrambi i dispositivi e che siano connessi a Internet Stessa connessione Wi-Fi. Sul tuo vecchio dispositivo, apri l’app WhatsApp, vai su Impostazioni > Chat > ​​Sposta chat. Premere il pulsante di avvio. Apparirà la schermata di lettura del QR.

Ora esegui il processo di configurazione di WhatsApp sul tuo nuovo cellulare utilizzando lo stesso Numero di cellulare associato Utilizzando il tuo account WhatsApp sul tuo dispositivo precedente.

Quando raggiungi l’opzione di trasferimento tramite codice QR, ti verrà dato un messaggio Codice QR da scansionare. Scansiona il codice con il tuo vecchio cellulare e inizierà il processo di trasferimento.

Ripristina dal cloud

Prima che fosse introdotto il metodo del codice QR, il ripristino dal cloud era la soluzione ideale Il metodo di trasporto più comune. Per iniziare, assicurati che il processo di backup sia stato completato con successo e poi disinstalla completamente WhatsApp dal vecchio cellulare.

Installa l’applicazione WhatsApp sul nuovo cellulare e ti verrà chiesto di inserire il tuo numero di cellulare. Entrata Nuovo numero di squadra Sono state seguite tutte le procedure di verifica.

Quindi avrai la possibilità di ripristinare. Se esegui un backup utilizzando Google Drivee il tuo nuovo telefono cellulare è già connesso a questo account Google, rileverà automaticamente il backup effettuato sul tuo telefono cellulare precedente.

Fai clic sul pulsante verde “Ripristina” in basso per avviare il processo di trasferimento del file sul nuovo dispositivo. In questo periodo ti verrà chiesto di inserire il tuo file Codice di autenticazione a due fattori (Se ne hai uno). Una volta inserito, il tempo necessario per installare il file dipenderà dalle sue dimensioni e dalla velocità della tua connessione Internet. Dovrai essere paziente.

Col tempo, I messaggi appariranno sullo schermoma ti verrà richiesto di inserire nuovamente il codice di autenticazione a due fattori prima di poterlo leggere e rispondere.

Ripristina da un backup locale

Se, per qualche motivo, non desideri utilizzare Google Drive come backup o un backup locale sul tuo cellulare Android o… Scheda di memoria E’ invece una possibilità.

Usa l’app gestore dei file Preinstallato sul tuo cellulare per accedere alla memoria interna del tuo cellulare. Quindi dovresti individuare la cartella WhatsApp. La posizione può variare a seconda del tuo cellulare, quindi naviga fino a trovare la cartella WhatsApp.

Quando trovi la cartella, dovresti andare su Database e dovresti vedere un file con un nome simile a questo: msgstore.db.crypt14. Modificare il nome del file nel seguente: msgstore_BACKUP.db.crypt14.

Seleziona il file di backup più recente nella cartella Banca dati E cambia il suo nome nel file precedente. In questo caso, sarà msgstore.db.crypt14.

Ora disinstalla WhatsApp, reinstallalo ed effettua nuovamente la configurazione iniziale. Quando è il momento di ripristinare il backup, perché non esiste alcun backup Google Drive Invece di rilevare, rileverà la versione di archiviazione locale.

Meta ha finalmente introdotto un’app di esportazione per trasferire WhatsApp da Android a iPhone.

Trasferisci WhatsApp su un nuovo iPhone

Perché c’è solo un modo possibile per un iPhone, ed è questo Semplifica notevolmente le cose. Una volta che sei sicuro che il backup sia completo sul vecchio cellulare, disinstalla WhatsApp ed esegui il processo di reinstallazione sul nuovo cellulare, come abbiamo spiegato nella sezione Android sopra.

La differenza diventa evidente quando arriva il momento di ripristinare il backup. Invece di Google Drive, una nuova installazione di WhatsApp rileverà il tuo backup iCloud.

Per fare ciò, ricordati innanzitutto di accedere al tuo account iCloud sul tuo iPhone. Seleziona il backup iCloud e attendi che i tuoi dati vengano ripristinati Data del messaggioE i media, i contatti, tutto.

Trasferisci WhatsApp da Android a iPhone e viceversa

Dopo aver aspettato molti anni, ObiettivoL’azienda proprietaria di WhatsApp ha finalmente introdotto un’app di esportazione per trasferire WhatsApp da Android a iPhone. Ma funzionerà solo su nuovi telefoni cellulari o su telefoni cellulari ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

E’ richiesta anche la domanda Passa a iOS Per il tuo cellulare Android. C’è un modo per trasferire il tuo file WhatsApp da iPhone ad Android. Devi andare su Impostazioni > Chat > ​​Trasferisci chat su Android.