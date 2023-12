No, i cellulari non sono cresciuti tanto quanto si pensi negli ultimi 10 anni: questa è la loro trappola

Alcune modifiche al design hanno fatto sì che le dimensioni dei telefoni cellulari variassero meno di quanto si possa immaginare.

I telefoni hanno schermi più grandi, ma il cambiamento di forma riduce anche la loro area complessiva

Dimensioni dei telefoni cellulari Negli ultimi dieci anni non ha smesso di oscillare. Gli smartphone, venuti al mondo per mostrarsi come uno strumento tecnologico rivoluzionario, sono stati inizialmente progettati in linea con La dimensione dei telefoni cellulari “non intelligenti”.E le sue dimensioni sono gradualmente aumentate fino ad oggi. Tuttavia, c’è un piccolo problema in questa crescita che significa che non risalta quanto sembra, perché ovviamente I cellulari non sono cresciuti molto.

Modifica del formato dello schermo

È stato Un profondo sviluppo nelle dimensioni dei telefoni cellulariSì, ma anche allo stesso modo Le proporzioni sono cambiate Dai loro schermi. Se agli albori degli smartphone il più diffuso era il formato 4:3, successivamente si sono diffusi i cellulari con schermo 16:9, formato più allungato rispetto Dimensioni maggiorate per facilitarne la movimentazione. Tuttavia, i telefoni cellulari hanno continuato a diventare più lunghi e oggi la maggior parte dei telefoni è almeno più alta. Si tratta di un formato che spesso oscilla tra 18:9 e 21:9.

Cosa succede con questo cambiamento di forma? Ebbene, per ragioni matematiche, la dimensione di uno schermo in pollici non equivale alla dimensione di un altro schermo Se ha un’altra proporzione. Ecco perché, se si confronta, ad esempio, l’Huawei Ascend Mate 7, un popolare phablet del 2014-2015, con il cellulare più popolare del 2023, il Samsung Galaxy S23 Ultra, anche se… La loro dimensione fisica simileIl diametro del telefono Samsung è di 6,8 pollici, mentre il diametro del telefono cinese è di 6 pollici. COSÌ, L’allungamento dei telefoni cellulari ha ridotto la loro superficie in proporzione alle loro dimensioni.

Come puoi vedere dall’immagine, il telefono Samsung Galaxy Note 2011 ha uno schermo da 5,3 pollici. Era un telefono più ampio del Samsung Galaxy S23 Ultra6,8 pollici.

La cornice del cellulare è stata notevolmente ridotta

È difficile non ricordare com’erano i cellulari l’anno scorso Soprattutto le ampie cornici e persino i pulsanti fisici Nella parte anteriore dello schermo, Alcuni elementi sono già completamente estinti Da tutti i cellulari. Entrambi i pulsanti sono nella parte inferiore mentre le cornici laterali, gli altoparlanti e i sensori sono nella parte superiore Hanno ridotto l’area dello schermo finale. Per questo motivo, in passato, molti… Telefoni cellulari da 5 pollici 10 anni fa Oggi occupano più spazio di un cellulare da 6+ pollici.

Pertanto, con Cornici ridotte e schermi in un formato più allungatoLe dimensioni dei telefoni cellulari non sono cambiate tanto quanto potrebbe sembrare dai numeri sui loro schermi. Certo, se fosse stato prima Phablet Era un dispositivo specializzato e oggi è di dimensioni standard Più come lo chiamavamo noi Phablet. Le abitudini di consumo multimediale, così come la possibilità di aggiungere batterie più durature, alla fine hanno spinto il mercato in questa direzione, dove L’utente effettivamente consuma più contenuti sul cellulare che sul PC.