“Farsi prendere, morire o vincere” – Diario Digital Nuestro País

BRASILIA, 29 agosto (Stampa Europea) – Nel bel mezzo di un periodo di crisi per il suo governo e per se stesso, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che il suo futuro passa attraverso tre alternative come “arrestare, morire o vincere”.

“Ho tre alternative per il mio futuro: rimanere in stasi, morire o vincere. Puoi star certo che la prima alternativa non esiste. Sto facendo la cosa giusta e non devo nulla a nessuno”, ha detto il presidente in un incontro con i leader evangelici, ha riferito G1.

Attualmente, Bolsonaro è indagato in cinque casi dalla Corte Suprema Federale e dalla Corte Suprema Elettorale, uno dei quali riguarda un presunto schema per diffondere sistematicamente e sistematicamente informazioni false.

Inoltre, il presidente ha intensificato la sua retorica e attaccato le autorità elettorali per accuse infondate di frode elettorale attraverso un sistema di macchine per il voto elettronico, il tutto mentre la popolarità del presidente scende ai minimi storici, secondo Bloomberg.

All’evento nella città centrale di Goiania, Bolsonaro ha affermato che Dio lo aveva messo lì e che “Dio solo” sarebbe riuscito a rimuoverlo dalla sua posizione.