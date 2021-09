FC Barcelona Sporting “eccitato” nella gara di ritorno della Copa Libertadores contro il Flamengo | calcio | Gli sport

La squadra ecuadoriana ospiterà i tifosi nel proprio stadio per ospitare Minjao mercoledì. L’andata è stata 2-0 in favore dei brasiliani.

Domenica, i giocatori dell’FC Barcelona hanno completato il terzo allenamento consecutivo, Con il brasiliano Flamengo come obiettivo per vincere. I toreri sono storditi nelle semifinali della Copa Libertadores 2021, che non sono stati colpiti nella loro serie con due gol che cercano di ribaltare.

Secondo le informazioni della squadra di Guayaquil sui social network, la squadra del tecnico Fabián Bustos si è allenata da venerdì a un turno giornaliero, che durerà fino a martedì. Quel giorno, il cast sarà concentrato per ricevere Mengao al Monumental Banco Pichincha mercoledì sera (19:30).

Il centrocampista Nixon Molina è stato espulso al Maracana e non parteciperà al ritorno.

Il Barcellona potrà contare nuovamente sui propri tifosi sul palco di Buenos Aires, una volta che il Comitato Nazionale delle Operazioni di Emergenza avrà approvato il 30% della capienza. Al 23 settembre, secondo il club, sono stati venduti 3.496 biglietti. La capienza consentita sarà di circa 17.000 spettatori.

Il club canario disputa in semifinale la nona Coppa Libertadores, il torneo CONMEBOL in cui ha raggiunto due volte la finale (1990 e 1998).

Quando le semifinali di coppa erano a gironi da tre, con una sola squadra che avanzava verso la definizione, il Barcellona è apparso nel 1971, 1972, 1986 e 1987. Al primo posto, i toreri hanno superato i quarti di finale nel 1990, 1992, 1998, 2017 , e 2021. .