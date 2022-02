roccaforte Appena svelata la nuova generazione di Ford Ranger Raptorla versione più brutale di ‘Raccogliere’ L’americano si è trasformato in Autentico fuoristrada Per gli appassionati di fuoristrada. Le tue nuove credenziali sono Motore a benzina più potente (Ci sarà anche una versione diesel), trazione integrale permanente (con differenziale anteriore e posteriore bloccabili), Sette modalità di guida Selezionabile (compresa la modalità bassa) e Nuovo commento più forte Per godere appieno delle capacità di trazione integrale.

Ford Ranger Raptor: un vero fuoristrada

Andiamo per ordine. La migliore notizia per i fan delle alte prestazioni è una nuova presentazione Motore a benzina a 6 cilindri EcoBoost da 3,0 litri Con il doppio turbo eroga potenza 288 CV e un paio di 491 n. Il nuovo motore offre un enorme aumento di potenza rispetto al motore attuale Motore diesel bi-turbo da 2,0 litriche continuerà a essere disponibile sulla prossima generazione di Ranger Raptor dal 2023.

Il motore V6 più potente e potente

Il motore V6 biturbo EcoBoost da 3,0 litri è dotato di un blocco cilindri in ferro pressurizzato, che è di ca. 75% più forte e 75% più rigido di ferro utilizzato nelle fucine tradizionali. Inoltre, Ford Performance assicura che il motore fornisca Risposta istantanea dell’acceleratoree un sistema di corse anti-lag simile a quello visto per la prima volta Ford GT il modo in cui Focus ST Ciò consente una rapida erogazione di potenza su richiesta.

Scarico attivo per modificare il suono del motore

Il motore è collegato a Cambio automatico a 10 velocità Già un sistema Scarico attivo a controllo elettronicoEsclusivo di classe, che amplifica il suono del motore Quattro modalità di scarico selezionabili. I conducenti possono scegliere il suono del motore preferito premendo un pulsante sul volante o selezionando una modalità di guida che utilizza una delle quattro diverse impostazioni: Silenzioso, Normale, Sportivo e Basso.

trazione integrale permanente

Per la prima volta possiede un Ranger Raptor trazione integrale permanente Con una nuova scatola di trasferimento a due velocità controllata elettronicamente insieme a un differenziale autobloccante anteriore e posteriore. Questo ti permette di scegliere fino a Sette modalità di guida Diverso per la guida fuoristrada e fuoristrada: naturaleE il gli sportE il scivoloso (per superfici scivolose o irregolari), roccia che striscia (per la guida a bassa velocità su terreni rocciosi e irregolari), sabbiaE il fango/crepe E il breve (Massime prestazioni all’esterno

autostrada ad alta velocità).

Sette diverse modalità di guida

Insieme al motore più potente, alla trazione integrale e alle sette modalità di guida, il Ranger Raptor include un nuovo sistema Sospensione con ammortizzatori laterali interni FOX da 2,5″. Sviluppato da Ford Performance per assorbire qualsiasi irregolarità del terreno nell’uso fuoristrada e garantire il massimo controllo del telaio su strada.

Prezzo Ford Ranger Raptor

Il nuovo Raptor V6 EcoBoost da 3,0 litri e 288 CV è il primo Ranger di nuova generazione ad arrivare in Spagna, con Consegne ai clienti previste per l’autunno Dal 2022 a prezzi Da 66200 euro.