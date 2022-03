Fortnite introduce Zero Build, una nuova modalità di gioco che rimuove gli edifici | Costruzione zero | Giochi epici | Negozio di giochi epici | videogiochi | giochi | Battaglia reale | Tecnica

Lo sviluppatore di videogiochi Fortnite Epic Games ha introdotto una nuova modalità di gioco Zero Build (tradotta in Zero Construction in spagnolo), che offre giocabilità senza dover costruire strutture.

Questa nuova modalità offre la possibilità di giocare senza che i giocatori trascorrano il loro tempo a costruire strutture e offre invece ai giocatori uno scudo ricaricabile come mezzo di difesa principale.

“Zero Build ti mette alla prova per mostrare le tue abilità di passaggio e come gestisci armi e oggetti”ha confermato la società attraverso un comunicato.

Inoltre, Epic Games ha indicato che i giocatori ora potranno utilizzare gli ascensori per accedere ai dirigibili, nonché utilizzare una nuova capacità di arrampicarsi e raggiungere un terreno più elevato per ottenere un vantaggio sui nemici.

Cero Construction è nella sezione “Scopri”. Per accedere a questa funzione, all’interno della stanza, devi fare clic sul pulsante Modifica sopra l’opzione Esegui.

Inutile dire che l’ultima versione di Fortnite, che corrisponde alla seconda stagione del Capitolo 3, è stata lanciata qualche giorno fa con un cambiamento nel modo di giocare agli edifici.

Invece di mantenere i soliti design che hanno reso speciale il gioco, Epic Games ha optato per questa nuova modalità che sembrava essere un cambiamento temporaneo.

Tuttavia, questo annuncio conferma che, d’ora in poi, i giocatori che desiderano concentrarsi sull’azione, potranno sfruttare appieno le proprie abilità e tecniche, piuttosto che creare strutture, come rampe, per difendersi dagli avversari.

Il gioco gratuito Battle Royale è attualmente disponibile gratuitamente su PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

