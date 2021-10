Forza Horizon 5 è stato creato pensando a Xbox Game Pass

Non solo è sufficiente lasciare il lancio, ma Microsoft sta già creando i suoi giochi con Xbox Game Pass come pietra angolare dietro i giocatori. Forza Horizon 5 è un gioco fantastico proprio come Ve l’abbiamo detto dopo averlo provato Negli ultimi giorni, ma anche, è un titolo che ha tutti gli ingredienti per diventare il vettore standard di fine anno su Xbox Game Pass, per gentile concessione di Halo Infinite.

In una recente intervista con Fare clic su Avvia AustraliaIl direttore creativo di Forza Horizon 5 Mark Brown ha spiegato come hanno lavorato per sviluppare il gioco in modo che Xbox Game Pass sia sempre molto presente, che siamo giocatori o meno.

Forza Horizon 5 e Xbox Game Pass

Ci sono alcuni fatti divertenti relativi al design del titolo Xbox Games Pass. Nessuno lo rivende e, anche se non lo installa, lo possiede comunque. Il tuo gioco avrà sempre una piccola icona sulla tua scacchiera, e questo significa che è davvero facile tornarci dentro. Se qualcuno del tuo gruppo ci gioca, anche tutti i suoi amici su Xbox Game Pass ce l’hanno. Se offri funzionalità social che incoraggiano gli utenti a dire “Giochiamo. Co-op”, il tuo gioco sarà forte su Xbox Game Pass.

Non è rimasto nulla, Forza Horizon 5 arriverà su Xbox e PC il 9 novembre e, come già sapete, verrà lanciato tramite il servizio in abbonamento Xbox Game Pass.