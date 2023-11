Francesc Bikas, di Loco Mia, è morto all’età di 53 anni. Francesc Bikas | Miniera pazza | morte | Artista | famoso | Celebrità | Ultimi | TVMAS

Il cantante spagnolo Francesc Pecas è ricordato per essere un membro della band elettro-pop Pazzesco il mioMorì il 18 novembre all’età di 53 anni.

Attraverso un post su Instagram, la famiglia dell’artista ha confermato la sua morte mercoledì pomeriggio, chiedendo riservatezza di fronte alla morte e rispetto per la memoria di Bikas.

“La luce di Francesco si è spenta in questa vita, ma non si spegnerà mai per sempre. Resterà nei cuori e nei ricordi di tutti coloro che lo hanno amato teneramente.”Il post ha osservato.

Sebbene in precedenza un gruppo di fan avesse diffuso la notizia della sua morte, sono stati i parenti di Francesc a confermare la notizia della sua morte.

“La famiglia e gli amici, in questa situazione estremamente dolorosa, chiedono privacy e che la sua eredità umanitaria e artistica sia preservata con tutto l’amore e il rispetto che merita”.hanno completato.

La famiglia di Franciszek Bikas ha confermato la sua morte. L’artista aveva 53 anni e non aveva partner o figli conosciuti. È il secondo membro del gruppo Loco Mía a perdere la vita Foto: Instagram

La famiglia del cantante, invece, non ha rivelato la causa della sua morte. Francesc cessò di esistere all’età di 53 anni. Anche il suo compagno di band Adrian Munziar ha espresso il suo rimorso.

“La tristezza che mi travolge è enorme quando devo dire addio a un amico e artista che ha significato così tanto nella mia vita.”libri. “Sento di poter solo essere eternamente grato di aver avuto l’opportunità di vivere un’amicizia di questa classe”.Ha aggiunto.

Francesc diventa il secondo membro di Loco Mia a morire, il primo è stato Santos Blanco “El Rubio”, morto all’età di 48 anni nel 2018. Il suo rappresentante ha dichiarato che Blanco ha perso la vita in modo naturale. Loco Mia è stato un gruppo pop di successo tra il 1980 e il 1990 in Spagna e America Latina.