Vina Machado dà a Carla Giraldo una partecipazione diretta alla finale delle celebrità di Masterchef

L’ultima estensione è arrivata realtà Alla ricerca del miglior chef tra le celebrità colombiane che hanno deciso di raccogliere la sfida di questa stagione di “Masterchef Celebrity”. Dei 20 concorrenti che si sono iscritti alla cucina più famosa del Paese, in onda su RCN, solo cinque sono rimasti in gara: Les Pereira, Franck Martinez, Carla Giraldo, Gregorio Pernia e Vina Machado.

La notte del 23 ottobre, le celebrità hanno cucinato per incontrare il primo finalista che avrebbe avuto un posto in finale e, nell’ambito della competizione, hanno trovato un’asta in cui dovevano pagare il piatto che offrivano ai loro avversari. . Per questa sfida gli chef dell’area Coffee Axis hanno cucinato all’aperto, cosa che ha imposto un po’ di difficoltà perché il vento, hanno sottolineato alcuni, li ha ingannati.

“Oggi escono i primi finalisti, il che significa che devo vincere”.Carla Giraldo ha dichiarato dopo l’annuncio che in questa sfida si conosceranno i primi finalisti.

“Quanto è ricca la lotta per ottenere un posto nella finale di Masterchef Celebrity e non entrare completamente nella sfida a eliminazione, ma la sfida è piena di potenziale”ha notato Vina Machado.

Per questa sfida, gli chef disponevano di 200.000 soldi dello chef, a cui Claudia Bahamon ha aggiunto: “Quei piatti che comprerai non sono tuoi, sono per un tuo collega, un tuo competitor. Non dimenticare che stiamo cercando i primi finalisti di questa stagione”, il denaro che non solo dovrebbe essere sufficiente per questa parte del concorso, ma deve rimanere anche per il prossimo concorso in cucina.

Le celebrità hanno dovuto testare tutte le strategie che hanno applicato durante la competizione in modo che i soldi a disposizione fossero sufficienti per l’altra parte della sfida.

“Giocare con la strategia quando non sai cosa sta arrivando, quale strategia puoi fare”Ho citato Les Pereira con una risata.

Le giurie hanno rivelato i piatti che i cuochi dovevano preparare; Va ricordato che ogni ricetta ha tempi di preparazione diversi.

“Inizieremo con quello con più tempo e livello di difficoltà più alto, il famoso crucumbush per il quale avrete 105 minuti, ricordatevi che ogni ambientazione è individuale, qui non ci sono gruppi, alti almeno 20 cm”Lo chef Christopher Carpenter ha menzionato la prima.

“Secondo, avranno 90 minuti per farci 4 tamales, uno per ognuno di noi e uno per un ospite molto speciale. La difficoltà è che devi fare 4 tamales, devi assemblarli e cuocerli e fare il ripieno , deve avere carne e sugo e deve essere perfetto”, Lo chef George Rauch ha menzionato.

Un altro piatto preparato dai giudici è stato il manzo Wellington: “Per questo piatto avranno 60 minuti, abbastanza tempo per farlo se vengono girati all’inizio, se vengono girati alla fine, non lo prepareranno. Ha solo un termine”, ha detto de Zuberia. Un rosario così divino.

“Da questo lato abbiamo un piatto che ha una copia in ogni angolo di questo paese, per il quale avranno 75 minuti, incredibile tarpasek, maiale, pollo e manzo”, Lo chef ha menzionato Nicolas de Zuberia, che ha anche notato che dovrebbero esserci anche 4 piatti.

Infine, un piatto della regione noto a milioni di colombiani, un piatto di fagioli che doveva contenere almeno cinque ingredienti, e per questo dovevano fare quattro preparazioni.

Dopo l’asta per iniziare i preparativi, Liss Pereira tenne la casseruola di fagioli; Carla Giraldo avrebbe dovuto servire il croquembush; Beef Wellington era a capo di Gregorio Bernia; Frank Martinez ha dovuto preparare il Sancocho in tre fasi e Vina Machado ha preparato i tamales.

La prima entrata a salire sul balcone e prendersi la prima quota delle finaliste è stata Carla Giraldo.

