Nicole Kidman è la protagonista del nuovo thriller A24

Dopo molte speculazioni, A24 ha confermato il cast ufficiale Questo farà parte del tuo prossimo progetto eccitazione, Intitolato neonata. Tra gli attori spicca Nicole Kidman, Antonio Banderas e Jean Reno.

Di cosa parlerà il nuovo thriller e chi ne farà parte?

neonata Segue la storia di A CEO di successo (Kidman) che inizia con A Un’avventura illegale Con uno dei suoi apprendisti, vale a dire Molto più piccola di lei (Harris Dickinson).

Il cast del film è completato da Antonio Banderas (Maschera di Zorro1998), che interpreterà il marito del personaggio della Kidman. Sophie WildeParla con me, 2022) Come un assistente che controlla tutto e Jean Reno (L’assassino perfetto1994) Come manager aziendale concorrente.

Nicole Kidman È stato nominato per un Academy Award nel 5 occasioni Per il suo lavoro in film come Amore rosso (2001), Dall’altra parte del cuore (2011), Strada di casa (2017), Essere Ricardo (2021) e ore (2022), il film è stato diretto da Stefano Daldry Questo è ciò che l’ha creata Vincitore della statua d’oro.

Harris Dickinson Recentemente ha recitato nel film diretto da Ruben Östlund Triangolo di tristezza (2022) e modificato Ragazza selvaggia (2022). Il tuo prossimo progetto sarà… Artiglio di ferro Protagonista il dramma Zac Efron e Jeremy Allen White.

A proposito di produzione

Il film è scritto da Halina Rein. Che sarà anche responsabile della regia del thriller. Regina Ha fatto il suo debutto alla regia nel 2019 con Istinto Nel 2022 collabora per la prima volta con A24 Slasher Sarcastico Intimo Intimo Con protagonisti Amanda Stenberg, Maria Bakalova, Rachel Sinnott e Pete Davidso.

neonata Le riprese inizieranno il Dicembre di quest’anno 2023 A New York, quindi, è ancora sconosciuto La data esatta della sua uscita.

