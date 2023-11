“Se si fosse innamorato di Sergio Ramos invece che di Gerard Pique, gli sarebbe costato meno soldi.”

Ha inoltre affermato che se non avesse vissuto in Catalogna, avrebbe evitato tre dei sei reati di cui è accusata, poiché a Madrid non esisteva alcuna tassa di successione.

Avvocato ShakiraZampa Mullins Martedì ha dichiarato che se il cantante colombiano “si fosse innamorato Sergio Ramosinvece di Gerrard Pique“Sarebbe costato molto meno.”

In un’intervista su El Mon con RAC1, Mullins ha dichiarato che se Shakira non avesse vissuto lì Catalogna Da allora sarebbe riuscita a farla franca con tre dei sei crimini di cui è stata accusata Madrid Non esiste alcuna tassa sugli immobili.

Cantante colombiana Questo lunedì ha evitato tre anni di prigione Che è stato imposto Udienza a Barcellona Dopo aver ammesso di aver frodato l’erario per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 e aver accettato multe per un totale di circa 7,8 milioni di euro.

“Tanto che si riempiono la bocca di uguaglianza con gli spagnoli, se sei residente in Catalogna puoi andare in prigione per un reato che è impossibile approdare a Madrid con lo stesso comportamento, perché non esiste l’imposta sulla proprietà. ” Ha dichiarato. .

Inoltre, ha affermato che “se si fosse innamorato di Sergio Ramos, invece che di Gerard Pique, gli sarebbe costato molto meno denaro”.

Mullins ha anche affermato che Shakira è innocente e che non ha alcun desiderio di frodare l’erario, aggiungendo che “è molto complicato con gli artisti di tutto il mondo”, che sono sempre in movimento, e ha osservato che la cantante ha fatto un tour mondiale nel 2011. E “Ho visitato 74 paesi”.

L’avvocato ha affermato che “è difficile determinare dove gli artisti internazionali dovrebbero pagare le tasse” e ha difeso Shakira Non stavo cercando di ingannare nessunoPerché “tutto appare sui social network”.

L’avvocato ha anche dichiarato di voler andare al processo ma è stata Shakira a decidere che era meglio evitarlo.

“Penso che avremmo potuto vincere, ma dobbiamo rispettare moralmente la loro volontà”, ha detto.

Per quanto riguarda il motivo che ha spinto Shakira ad accettare l’accordo per evitare un processo, ha spiegato che si trattava dello stesso motivo da lei annunciato nella dichiarazione, e che consisteva in: “Ha dato priorità al benessere dei suoi figli e ha voluto voltare pagina con la Spagna”..