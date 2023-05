Frode musicale: Spotify cancella migliaia di brani AI

IOintelligenza artificiale Guidato dal popolare OpenAI ChatGPT, è ancora sulla bocca di tutti. Dopo aver visto come Microsoft ha commercializzato un sistema simile integrato in Bing, Apple ora ha fatto marcia indietro Sappiamo che Spotify e Apple Music stanno combattendo uno dei maggiori svantaggi di questa tecnologia: la creazione di canzoni false. Basato su intelligenza artificiale adattiva e generativa. Dopo aver eliminato la canzone falsa Cuore in manocomposta su questo strumento e che imitava i suoni di Drake e The Weekend, l’azienda svedese ha messo piede sul muro E fatto disinfezione sulla piattaforma di trasmissione.

Il gigante svedese cancella decine di migliaia di canzoni composte dall’intelligenza artificiale e mette in guardia contro le frodi nell’intrattenimento

Mentre I fratelli Russo assicurano che l’intelligenza artificiale produrrà film in meno di due anni, e sembra che le canzoni composte dall’intelligenza artificiale, impersonando le voci di artisti famosi, siano già tra noi. E non ce ne siamo accorti. Insospettito da alcune case discografiche, il colosso svedese dello streaming audio ha cancellato decine di migliaia di brani realizzati da AI. L’epurazione è stata gigantesca e L’azienda difende questa decisione perché ha scoperto una trappola che utilizzava questa musica per raccogliere royalties. Per conto di account fraudolenti.

Tutto è iniziato con un caso in cui una canzone di intelligenza artificiale imitava il cantante Frank OceanSta nascendo un nuovo capitolo di questa feroce guerra bumiUN .inizio Basato sull’intelligenza artificiale, che è in grado di costruire canzoni e temi senza l’input degli artisti, sembra che avesse una voce che canta. significa come Viceconfermalo È stata la Universal Music Records a lanciare l’allertaspiegando a Spotify che ci sono indicazioni di truffa in questi tipi di composizione. Ed esso era. La piattaforma musicale ha ritirato il 7% delle canzoni di Boomy disponibili sulla piattaforma, affermando di essere una bufala.

READ Recensione: Dakota Johnson porta la luce moderna sulla "persuasione" “ Spotify ha preso di mira le aziende che utilizzano voci generate dall’intelligenza artificiale che impersonano cantanti famosi

A questo dobbiamo aggiungere un’importante trama scoperta in disaccordo, vendendo canzoni a grandi artisti e band a collezionisti privati ​​prima delle uscite ufficiali, con Frank Ocean che è uno degli obiettivi di questa attività criminale. uno di questi Gli abbandoni hanno ammesso di guadagnare fino a $ 9.000 per materia. Spotify sta attualmente lottando per evitare che casi simili si ripetano in futuro, con nuovi sistemi di detenzione, sanzioni e difficoltà che si manifestano nelle ricerche degli utenti.