Fumito Ueda, creatore di The Last Guardian, spera di presentare il suo nuovo gioco nel 2023

L’ultima guardia È stato lanciato nel 2016 e da allora Fumito Ueda ha lavorato al suo prossimo progetto con gen Design. Abbiamo visto Alcune foto artistiche E sappiamo che sarà finanziato da Epic Games, ma al di fuori del quadro – che sembra continuare con il fantasy visto nei suoi lavori precedenti – non si conoscono dettagli. Forse il 2023 romperà questo silenzio.

In un’intervista a una rivista Famitsu Per più di 100 sviluppatori, ad esempio, un prodotto Konami promette novità nel 2023, un creatore ICO S l’ombra del colosso Dillo semplicementeOgni Design Gene lavora sodo per poter finalmente annunciare qualcosaQuindi dateci il vostro sostegno”. avventurarsi.

in un gennaio 2021 Lo studio indipendente ha rilasciato un’immagine con quattro giochi, tutti rilasciati per Sony e Sony Nuovo concept art del titolo.

Epic Games offre completa libertà creativa, pieno controllo sui diritti dei giochi che sviluppa e sostiene tutti i costi di sviluppo, dagli stipendi degli sviluppatori alle spese di marketing. Oltre a questo gioco di design, nuovi progetti PlayDead – creatori Limbo E il dentro– Basato su intrattenimento che Mostralo Alan Wake 2.

Un’altra caratteristica di questo ambizioso accordo editoriale sono i giochi pubblicati sotto il sigillo Epic Games Publishing Sarà multipiattaforma, ovvero non uscirà esclusivamente su PC Come puoi immaginare, ma dovrebbero anche raggiungere le console.