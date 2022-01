Giannis Antetokounmpo non è all’altezza nonostante abbia segnato 43 punti contro gli Hornets

Charlotte Hornets è sopravvissuta alla grande serata di Giannis Antikonmo Con i Milwaukee Bucks che vincono 114-106 in casa e lasciano l’attuale MVP delle finali NBA da 43 punti in numeri senza conseguenze. Salta lo spettacolo greco Dumanta Sabonis Con gli Indiana Pacers in un giorno speciale Allarme Miami Heat per i Phoenix Suns a casa e La vittoria di Santi Dama nel duello spagnolo con Serge Ibaca e El Clippers Grizzlies.

Charlotte Hornets 114-106 Milwaukee Bucks

Terry Roser ha segnato 28 punti e Miglia ponti Lo ha accompagnato con 21 punti e 8 rimbalzi per affrontare una grande partita Antito Con i dollari, che non è riuscito a sfruttare 43 punti e 12 rimbalzi Dal greco ieri sera e n 27 punti cosa ha aggiunto Chris Middleton.

Nonostante la buona prestazione dei soliti sospetti, con Bobby Portez Aggiungendo 19 punti e 13 rimbalzi, Milwaukee ha segnato la sua terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

palla di lamillo Si è comportato bene per gli Hornets con 19 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, mentre Kelly Ober Rimase in 18 partite dopo aver stabilito il suo record di gol con 32 punti.

Nel primo inning, Charlotte era in vantaggio 47-41 dopo aver lasciato Antito a 8 punti nel primo tempo. Rimangono quattro tasselli importanti per i protocolli sanitari di Milwaukee: Vacanze, Allen, Connaughton Way Hill.

Boston Celtics 99 – 75 New York Knicks

Los Boston Celtics Vendicati sui TD Garden per sconfiggerli al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Nel secondo confronto consecutivo tra le due squadre, i newyorkesi non hanno avuto la Provvidenza RJ Barrett, che ha guidato il punteggio con 19 punti e 6 rimbalzi Ma non ha potuto ripetere il suo colpo vincente su MSG il giorno prima.

I Knicks sono rimasti molto lontani e hanno giocato una partita molto scarsa nell’attacco contro i Celtics che si sono concentrati sull’arresto fin dall’inizio. Jaylyn Brown, con il Le prime tre volte della sua carriera, guidato dalla gente del posto 22 punti, 11 rimbalzi e 11 assist.

Eccellevano anche a Boston Jason Tatum (19), Josh Richardson (17) e Robert Williams (12 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate). A differenza di ieri sera, i Celtics hanno costruito un buon vantaggio tra il secondo e il terzo quarto e non lo hanno mancato.

Detroit Pistons 97 – 92 Orlando Magic

I due peggiori record NBA si sono scontrati ieri sera e Lega la cravatta nella coda di valutazione Grazie a un’ottava vittoria stagionale per Detroit, che ha registrato uno scarso record di 8-30 nella stagione 2021-2022. Magic, un po’ più in là, ha lasciato finora 7 vittorie e 33 sconfitte in questa stagione.

pistoni accumulati Tre vittorie in cinque partite da Capodanno Dopo aver accumulato 18 sconfitte nelle ultime 19 partite del 2021. Lili degli alberi, con 8 dei suoi 16 punti nel quarto quarto e 13 rimbalzi nel gioco, ha guidato lo sforzo di Detroit contro Orlando. Hanno anche collaborato Hamadou Diallo (17) e sii onesto con te (16).

Gary Harris Con 28 punti, è stato il migliore per Magic, che ha perso otto partite di fila. Cole Antonio Ha aggiunto 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per l’ospite.





