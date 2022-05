Giro d’Italia 2022: Livello 20 del Giro d’Italia: profilo, percorso, programma e luogo per guardare la TV e online oggi

D.Importante dentro Spirale d’Italia Oggi è sabato 28 maggio. Si avvicina la 20° fase dell’Italia Belluno e Marmolada Sarebbe una cartina di tornasole per Classifica generale del Giro d’Italia 2022.

Profilo, analisi e traiettoria del livello 20 del Giro d’Italia

L’ultimo incontro con l’alta montagna al Giro d’Italia è arrivato prima di arrivare a Verona. Undicesimo livello dolomitico, nel mezzo Belluno e la vetta della Marmolada (Paso Fedoya), Con un dislivello di 167 km e un dislivello di 4.490 metri, determinerebbe logicamente il vincitore di questa versione del Giro. L’ultimo “livello” dell’alta montagna è la sua struttura di bellissime montagne di dolomia, che adorneranno una giornata, con poco spazio e qualche motivo per nascondersi. La lotta per la maglia rosa e altri spazi scenici dovrebbe essere scatenata su questo palco.

Lascia il palco A Belluno, Veneto, A soli 3 km al 7%, c’è poca traiettoria dell’altezza di punteggio per aiutare a riscaldare i motori. Dopo un profilo di arrampicata di 50 km, la prima delle tre difficoltà di giornata, The Passo San Pellegrino (1a, km 9,6 con pendenza media 8%). Ad un’altitudine di circa 2.000 metri la vetta fa venire l’appetito. Dopo una discesa di 11 km, ci sarà una piccola salita di 17 km, che metterà Peloton alla base. Capo Porto, Categoria speciale, 6,6 per 11,9 km Summit del caffè a 2.236 metri.

Un’altra lunga discesa, lunga 32 km, viene interrotta da un ripido pendio e termina alla base. Marmolada (Paso Fedoya), 12,6 km a 7,8 è un porto di prima classe che accede al traguardo in vetta dopo essere salito con 12 sezioni. È qui che verrà determinato il vincitore di Zero 2022. L’inizio della tappa è previsto per il 12. : Previsto alle 15 e alle 16:55 Ecuador Richard Carbus (Inios) Difendi la maglia rosa contro i suoi rivali più stretti Jay Hindley e Michael Landa. Guida l’australiano in 3 secondi e lo spagnolo in 1,05 minuti.

Tavolo e luogo per vedere la tappa 20 del Giro d’Italia

Il Livello del Giro de Italia20 Si svolge oggi Sabato 28 maggio. Potete seguire la partita del girone italiano che inizierà alle 13:30 circa. Eurosport1 Online e accessibile tramite Eurosport e l’App GCN, il sistema operativo DAZN. Anche su EITB locale.

Puoi seguire il palco con la storia Commenti diretti da MARCA.com. Anche questo finirà Marchio radiofonico Insieme a José Rodrguez E tutta la sua squadra. Al termine della tappa potrete leggere la storia della giornata, le dichiarazioni dei protagonisti e vedere il riassunto con le immagini più belle.