Gli astronomi hanno scoperto queste strutture nello spazio, ma sono così grandi che non dovrebbero esistere

Big Ring è il soprannome che gli è stato dato al momento Questa enorme struttura Scoperto di recente. Il suo nome lascia pochi dubbi, essendo stato scelto per la sua taglia e per la forma dell'anello che porta. Secondo gli astronomi responsabili della scoperta, questa struttura ha un diametro di 1,3 miliardi di anni luce e una circonferenza di 4 miliardi.

Gli esperti dicono che, date le sue dimensioni e altri fattori che analizzeremo ora, è probabile che nella realtà non esista. C'è un elemento essenziale in questo tipo di affermazioni: la sua esistenza cozza con un principio cosmologico. Secondo questo principio, l'universo si dice omogeneo e, a causa della sua definizione e proprietà, Sarebbe impossibile che nascessero Strutture di queste dimensioni. Tuttavia, il grande anello non è l’unica tra le strutture scoperte che va oltre i sillogismi. In realtà, ci sono altre sei “meraviglie” dello spazio riguardo alle quali molti astronomi rimangono scettici, e circolano addirittura dove, per così dire, dubitano che possano effettivamente esistere.

Strutture che sfuggono alla logica

Oltre al grande anello, altre strutture di dimensioni irrazionali sono le seguenti: Great Wall Hercules-Corona Borealis, Giant GRB Ring, Huge-LQG, Giant Arc, U1.11 LQG e Clowes-Campusano LQG. Sono tutti uguali in quanto hanno dimensioni insolite e sono oggetto di studio da parte di scienziati che ne sono attratti La sua misteriosa presenza nell'universo. Ma come confermano alcuni specialisti di astronomia, in molti casi la realtà viene distorta e si cercano di convalidare con studi specifici le teorie che ne indicano l'esistenza, lasciando da parte le ricerche contrastanti. La ragione di ciò è che c’è una forte pressione nella comunità scientifica per cercare di confermarne l’esistenza nonostante la difficoltà di dimostrarlo su carta e oggettivamente.

ma perché? Il problema principale è che tutte queste strutture sfuggono a ogni possibile spiegazione messa sul tavolo riguardo alla loro origine. La più plausibile è che si tratti di catene di ammassi di galassie e di galassie formatesi attraverso oscillazioni acustiche barioniche. Ma il problema è che la dimensione massima che potrebbe raggiungere sarebbe di 1,2 miliardi di anni luce. Come vi abbiamo detto prima, il Bing Ring misura 1,3 miliardi, che non è la struttura più grande mai scoperta. Pertanto non è possibile prenderlo in considerazione Questa potrebbe essere la sua origine.

Le altre strutture che abbiamo citato si trovano nella stessa situazione. Ad esempio, il Clowes-Campusana LQG, scoperto decenni fa, ha una superficie di 2 miliardi. Con la loro analisi, gli astronomi indicano che abbiamo l’opportunità di vedere quasar la cui struttura è formata in modo da riflettere il loro stato attuale 9,5 miliardi di anni fa. Ma lungi dal non capire quale possa essere la sua origine, ciò che dà fastidio agli astronomi è che, come abbiamo detto, Il principio cosmico è stato infranto Che anche la serie Galaxy viene rispettata. Se questo spiega che la distribuzione della materia nell’universo deve essere proporzionale, cosa potrebbe far sì che esistano regioni così grandi?

Dicono che per studiare ulteriormente queste misteriose strutture, è necessario concentrarsi sugli indizi e sui dettagli più importanti che sono apprezzati oggi. Ad esempio, hanno forme distinte, sono molto grandi e hanno affinità cosmica. Proprio come dice Alexia Lopez, chi è? Lo studio è stato pubblicatoTutti questi dettagli sembrano dirci qualcosa, ma oggi non sappiamo di cosa si tratta. Una possibilità presa in considerazione è che tutto possa essere spiegato dalla nuova fisica o… Un modo diverso di vedere la fisica Questo lo sappiamo oggi. Sarà quindi molto difficile ottenere una risposta e richiederà il lavoro e la ricerca di molti specialisti nei prossimi anni.