Le aziende di videogiochi vogliono sfruttare la nostalgia

È incredibile, a questo punto del film, dove i videogiochi sono quasi come i film, I videogiochi di una volta, quei prodotti a 8 bit in cui gli oggetti sullo schermo erano linee e forme, attirano ancora gli appassionati. Anche se nella maggior parte dei casi è semplicemente dovuto all'esercizio della nostalgia per gli anziani. Ma la storia e l'evoluzione dei videogiochi, da quelle scatole che un tempo contenevano un computer che funzionava lanciando una moneta a ciò che possiamo goderci attualmente a casa nostra, è sorprendente.

Dopo il famoso successo Palle e birilliquelle macchine dove lanciavamo la palla e questa rimbalzava tra impianti elettrici che accendevano luci ed emettevano suoni mentre cercavamo di lanciarla verso l'alto per continuare a segnare nel gioco, è nata quella che possiamo considerare la prima console per videogiochi in assoluto storia, Quella che l'inventore Ralph Baer chiamò la “scatola marrone” e riuscì a commercializzarla E metteteli nelle case: Magnavox Odissea 1972.

Prima ancora, nel 1958, È stato creato da un fisico ed esperto di circuiti elettronici di nome Willie Higginbotham Tennis per due Con computer analogico e oscilloscopio. Ogni giocatore aveva una casella con un tiratore e tirava la palla verso il campo opposto e se attraversava la piccola linea centrale che rappresentava la rete, l'altro giocatore sceglieva l'angolazione appropriata per restituire il tiro. Sì, questi erano infatti i principi di quella che più tardi divenne la prima macchina da divertimento, conosciuta come Pongo.

Baer è riuscito a portare questa idea in Odyssey, ma non c'era suono e non è stato possibile contare i punti nel gioco.: La macchina è composta da resistori, condensatori e transistor. Nel 1972, Atari creò la sua prima macchina arcade con il popolare gioco Pong, e nel 1979 ebbe il suo primo computer domestico pronto a rivoluzionare il mercato. Atari 400. Lo stesso gioco che ora appare, con Retro Games, di nuovo in una versione più piccola per poter emulare tutti i giochi a 8 bit non solo dell'Atari originale, ma anche delle sue versioni 400, 800 e 5200. Include 25 giochi, incluso Between e Him Berzerk, Nuovo millennio, Cavalieri delle Stelle, Comando missilistico E altro ancora. Ha un'uscita video HD 720p tramite HDMI ed è compatibile con i giochi PAL e NTSC-La possibilità di riavvolgere il gioco in poco più di 30 secondi. Include il joystick originale con pulsante rosso, 5 porte USB per aggiungere più periferiche e una memory stick USB, un disco e una cassetta compatibili con ROM, per caricare i nostri giochi.

In ogni caso, la console denominata “The 400 Mini” verrà lanciata sul mercato per la gioia degli appassionati del modello retrò il 28 marzo e Costerà più o meno lo stesso del passaggio all’euro alla data di lancio del secolo scorso, 120 euro.

Indiana Jones arriva su Xbox

Per quanto riguarda gli ultimi giochi, Xbox ha comunicato tramite Developer Direct la scadenza per il lancio del tanto atteso gioco Hellblade 2: La saga di Senua. Quest'anno sarà il 21 maggio. L'avventura del guerriero del nord Senua si svolgerà in Islanda con una qualità visiva straordinaria.

È stato annunciato anche per quest'anno confessoun prossimo gioco di ruolo di Obsidian che offrirà un gameplay completo con una bizzarra dinamica di combattimento Dove le armi saranno abbinate ad uno strano uso della magia. per non parlare di Visioni di manaun'avventura con personaggi in stile anime Avventura del drago. Ara: una storia mai raccontataChe sarà creato da alcuni famosi sviluppatori Civiltà, Quindi avremo Un meraviglioso gioco di strategia e costruzione di città Nel corso della storia con la modernità di non dover aspettare il nostro turno per attuare le nostre decisioni.

E come ciliegina sulla torta, avventura in vero stile sconosciuto Per l'archeologo più famoso del cinema, Indiana Jones, Con una visione copiata dai primi film, include alcuni dei suoi personaggi con scene da una prospettiva in terza e prima persona a seconda del momento e dell'azione che si sviluppa in quel momento nel gioco. E verrà licenziato Indiana Jones e il Grande Circolo.