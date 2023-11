Il tasso di occupazione dell’hotel è solo del 45%, c’è spazio per un aumento? | Alberghi | Turismo | Viaggio | Economia

È così che si tiene amministrazione Direttore Generale di Associazione alberghiera peruviana (SHP), Tibisay MonsalviSottolineando che questa situazione risponde ad una serie di fattori che si sono verificati dall’inizio dell’anno e sono tuttora presenti.

Ha sottolineato che all’inizio del 2023 l’instabilità politica ha avuto un impatto tangenziale sugli arrivi di turisti, tenendo conto che il 74% dei visitatori degli alberghi sono uomini e donne d’affari.

A questo si aggiunge quanto accaduto in alcune zone del Paese. Gli scioperi si sono verificati nel sud del paese e vi è stato un impatto sulle attività a causa delle condizioni climatiche Uragano Yako Lo stesso fenomeno Ragazzo. Inoltre, i recenti problemi di sicurezza sembrano non avere freni, con il risultato… Il governo dichiara lo stato di emergenza in alcune zone di Lima.

L’esecutivo ha inoltre osservato che il mese scorso è sorto un problema presso la principale attrazione del Paese:Machu Picchu (Cusco)- A causa di problemi nell’ottenimento dei biglietti d’ingresso. Va notato che alla luce di ciò, il Ministero della Cultura (Mincol) ha annunciato la vendita dei biglietti per il Castello Inca Ciò avverrà attraverso una piattaforma digitale.

È stato un anno completamente negativo dal punto di vista turistico. L’occupazione degli hotel nel 2019 era del 74% per questa data e ora ha raggiunto il 45% (a Lima). “Abbiamo il tasso di occupazione più basso della regione”. Egli ha detto.

Feste di fine anno e investimenti

Monsalvi ha inoltre osservato che la stagione turistica di fine anno (Natale e Capodanno) Non basterà a cambiare lo scenario turistico osservato durante tutto l’anno.

“Con la campagna di fine anno Verranno pagati gli stipendi per l’intero anno 2023, i servizi base di acqua ed energia elettrica e le banche? questo non è abbastanza. “È una campagna che riempie l’hotel solo per pochi giorni.”ha sottolineato.

Lo ha confermato anche lui Gli investimenti alberghieri sono stati cancellati. Finora il consorzio prevedeva di creare 11 hotel all’anno “Se ci sono tre investimenti è un miracolo”. Ha precisato che alcuni alberghi hanno già fatto degli investimenti nel Paese Sono continuati solo quelli già programmati.

“La fiducia negli investimenti è molto bassa e un altro problema sarà l’accesso Aeroporto Internazionale Jorge Chávez. Nel 2025 l’aeroporto (terminal passeggeri) sarà pronto, ma le strade di accesso saranno chiuse dalla costruzione della metropolitana di Lima e poi la Vía Expresa Santa Rosa sarà chiusa dalla costruzione del ponte. “Avremo un bell’aeroporto, ma non saremo in grado di arrivarci.”Detenuto.

Pacchetti turistici

Da parte sua, ha detto il presidente Associazione peruviana delle agenzie di viaggio e turismo (Abbavit), Ricardo Acostaha sottolineato amministrazione Ad oggi, l’80% dei pacchetti turistici del Paese sono esauriti. Ha aggiunto che nonostante uno scenario di recessione economica come quello a cui stiamo assistendo, questo indicatore crescerà leggermente. Si acquistano pacchetti turistici fino al 3 gennaio.

“La recessione potrebbe impedire alle persone di acquistare i propri pacchetti turistici, ma ci sono persone che preacquistano i loro pacchetti in anticipo per assicurarsi buoni prezzi. “Penso che il tasso di acquisizione dei pacchi salirà all’85%.”

Lui ha sottolineato che le regioni interne del Paese sono le zone preferite per trascorrere le vacanze di fine anno Cusco, Arequipa e le spiagge del nord. Nel frattempo, le destinazioni internazionali includono Cancun, Repubblica Dominicana, Aruba e Cuba.

dati

Abavit ha osservato che con un buon periodo di vacanze di fine anno, l’obiettivo del Ministero del Commercio Estero sarà raggiunto ( Ministro ) per raggiungere 2,2 milioni di turisti internazionali.

) per raggiungere 2,2 milioni di turisti internazionali. Nel campo del turismo interno l’obiettivo è raggiungere i 34 milioni di viaggi nel 2023, il 25% in più rispetto ai 27 milioni di viaggi dello scorso anno.

