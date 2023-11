Questi sono i cellulari Samsung che verranno aggiornati ad Android 14| tecnologia

SAMSUNG Ha iniziato ad aggiornare la serie di smartphone Galaxy S23 ad Android 14 con il lancio del livello di personalizzazione One UI 6, confermando al contempo un elenco di oltre 20 telefoni che verranno presto aggiornati all’ultima versione di Android.

L’azienda tecnologica coreana ha presentato la sua nuova versione dell’interfaccia utente del telefono cellulare basata sul sistema operativo Android 14, Un’interfaccia utente 6all’inizio di questo mese, che offre funzionalità come Codici di accesso o “passkey” Nelle applicazioni compatibili, Opzioni per la creazione di una nuova applicazione E Nuove esperienze per l’ecosistema SmartThings.

Aspetto: ISOCELL Zoom Anyplace: Samsung rinnova la registrazione con il tracciamento automatico del soggetto

In questo contesto, Samsung ha lanciato ufficialmente l’interfaccia One UI 6, che ha già iniziato a implementare sugli smartphone della serie Galaxy S23, introducendo così il sistema Android 14 e Tutti i miglioramenti rispetto al Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra.

Samsung lo ha annunciato tramite un comunicato sul suo sito web, in cui ha spiegato anche alcune delle nuove funzionalità della One UI 6, come varie funzioni della fotocamera supportate dall’intelligenza artificiale (AI) – incluso il ritaglio o la scansione delle immagini – e altre. Strumenti come l’app di editing di foto e video Samsung Galaxy Enhance-X.

In questo modo, gli utenti possono ora scaricare One UI 6, che verrà gradualmente distribuito su tutti i dispositivi della serie Samsung Galaxy S23 a livello globale.

Parimenti, in questo stesso comunicato, Samsung, attraverso un chiarimento sulla disponibilità delle funzioni, riportato alla fine del documento, ha confermato l’elenco dei dispositivi sui quali implementerà in futuro l’aggiornamento Android 14 con One UI6. . .

Nello specifico, questi dispositivi sono i modelli delle serie Galaxy S22, S21 e S20, nonché Galaxy Note20 e Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G e Z Flip LTE. Infine, oltre ai già citati smartphone della serie Galaxy S23, anche i Galaxy A54 e A53 verranno aggiornati ad Android 14.