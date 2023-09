L’intelligenza artificiale dei caratteri tipografici per Microsoft Teams è ora disponibile

Stiamo appena iniziando a scalfire la superficie di ciò che può fare l’intelligenza artificiale generativa, eppure sta già iniziando a trasformare il settore del marketing. Da un sondaggio condotto nell’aprile 2023 tra i CMO globali è emerso che quasi il 70% delle loro organizzazioni utilizza l’intelligenza artificiale generativa e quasi la metà la utilizza per creare contenuti di alta qualità più velocemente di prima.¹ Il prossimo passo avanti per le aziende sarà come utilizzare la tecnologia per produrre contenuti a livello globale. scalare con maestria Il tuo brand e la tua voce.

il nuovo Carattere tipografico per Microsoft Teams, disponibile oggi, aiuterà le aziende a fare questo balzo in avanti. Utilizza una potente combinazione di Azure Machine Learning, servizio Azure OpenAI e intelligenza artificiale personalizzata con marchio Typeface per generare contenuti molto più velocemente di quanto possano fare gli esseri umani, consentendo alle aziende di ridimensionare gli sforzi di marketing e produrre una varietà di risorse come brief creativi, campagne e-mail e annunci multimediali online. e altro ancora. E tutto accade in Teams, dove le chat forniscono il contesto aziendale e le funzionalità di collaborazione di cui gli utenti hanno bisogno senza passare da un’app all’altra.

Carattere tipografico in Teams, con messaggio di avanzamento del bot.

In questo post esplorerò come Typeface sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per supportare iniziative di branding e marketing e come Typeface consente Sviluppa rapidamente un’app per Teams Portare la creazione di contenuti basata sull’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro e scoprire come il futuro dell’intelligenza artificiale generativa può rimodellare il marketing e altre funzioni aziendali.

Come Typeface personalizza i contenuti brandizzati in un istante

Comprendere il marchio e la voce di un’azienda è vitale affinché l’intelligenza artificiale generativa possa produrre risorse creative efficaci. Per aiutare ad apprendere lo stile, il cliente fornisce contenuti di esempio, istruzioni di stile, dettagli del prodotto e immagini per la formazione degli utenti Convergenza dell’intelligenza artificiale Modello Typeface brevettato per creare un modello unico per ogni marchio. Gli utenti possono quindi creare rapidamente contenuti multimediali personalizzati utilizzando modelli e flussi di lavoro di caratteri tipografici predefiniti, tra cui immagini di annunci, elenchi di prodotti, meta tag SEO e altro ancora.

Immagina di essere un responsabile marketing e di avviare una campagna sui social media per promuovere una nuova linea di bevande alla mela di un marchio di beni di largo consumo. In Typeface, possono creare rapidamente un titolo e un’immagine alla volta e adattarli a un pubblico target specifico. In meno di un minuto, Typeface produce risultati personalizzati che possono essere visualizzati su una varietà di piattaforme di social media.²

Un post Instagram di esempio generato da Typeface AI mostra un cartone di succo di mela con spruzzi d’acqua sullo sfondo.

Con pochi clic, il succo può essere sostituito con altre immagini per mostrare un packaging aggiornato o una linea di bevande completamente nuova, e in pochi secondi è possibile produrre più opzioni di copia.

Come Typeface integra l’intelligenza artificiale generativa in Microsoft Teams

La spinta che Typeface può fornire all’output creativo è ovvia, quindi è logico che un moltiplicatore di potenza sia disponibile in Microsoft Teams. In effetti, Typeface ha un livello chiamato Typeface Flow, che riguarda la distribuzione dell’applicazione sulla piattaforma su cui stanno lavorando gli utenti.

“I dipendenti lavorano in modo collaborativo e vogliamo che i nostri strumenti di creazione di contenuti ci raggiungano ovunque siamo”, afferma Vishal Sood, Typeface Product Manager. “Microsoft Teams è una piattaforma estremamente popolare in cui gli utenti stanno già facendo brainstorming e condividendo contenuti con i propri team, quindi è perfetta per portare la potenza di Typeface in Teams e portare valore creativo direttamente nel flusso di lavoro.”

Screenshot dell’app Typeface in Teams, con un popup che chiede all’utente se desidera creare da un modello, creare un’immagine, generare testo o condividere da progetti esistenti.

Sood e i suoi colleghi di Typeface hanno sfruttato la documentazione Microsoft per semplificare anche lo sviluppo e l’utilizzo delle applicazioni Kit di strumenti per i team E codice dello studio visivo.

“Il processo di sviluppo è stato semplice e siamo riusciti a pubblicare la prima versione di Typeface for Teams in pochi giorni”, afferma Sood. “Lavoriamo quindi a stretto contatto con Microsoft per migliorare l’esperienza dell’utente. Per noi è una partnership molto preziosa.”

con lui Nuova app per i teamTypeface mira ad aumentare l’adozione e il coinvolgimento dei clienti esistenti, aiutando gli ISV a fare proprio questo. Migliora la fidelizzazione dei clienti.

Come le aziende possono ottenere il massimo da Typeface for Teams

Non solo i clienti potranno utilizzare le funzionalità della piattaforma Typeface in Teams, ma avranno anche funzionalità esclusive per l’app Teams.

I dipendenti possono scambiare idee individualmente con un’esperienza di app personale all’interno di Teams. Una volta che ce l’hanno re Per farsi un’idea, possono creare risorse utilizzando Typeface AI e condividere il proprio lavoro in Teams per revisioni più ampie senza cambiare contesto. Typeface utilizza le estensioni dei messaggi in modo che gli utenti possano sfruttare l’enorme quantità di contenuti che stavano utilizzando. collaborato c’è una differenza. Ad esempio, potrebbero semplicemente fare clic con il pulsante destro del mouse sul video del discorso di un dirigente e dire a Typeface di creare un post sul blog da quel file.

Come illustrato dai punti precedenti, i due principali casi d’uso aziendali per Typeface for Teams sono pensiero e il cooperazione. Nella fase di ideazione, i dipendenti possono utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per passare quasi istantaneamente da una pagina vuota a una bozza completa, con una precisione maggiore di quella ottenibile manualmente. La bozza può quindi essere facilmente condivisa in Teams per cicli di feedback e miglioramenti collaborativi nello stesso spazio in cui utenti, contenuti e contesto aziendale si uniscono.

Per questi cicli di feedback critici, Typeface offre una ricca esperienza di editing basata sull’intelligenza artificiale. Con la funzione Geneative Refine, gli utenti possono evidenziare sezioni di testo e scegliere tra una varietà di opzioni di modifica, come migliorare la scrittura, riassumere e cambiare tono o lingua. Opzioni simili sono disponibili anche per le foto, inclusa la modifica o l’ingrandimento di alcune parti di un’immagine utilizzando l’intelligenza artificiale, l’aggiunta o la rimozione di risorse da un’immagine, l’aggiunta di filtri e la sovrapposizione di testo.

Screenshot di Typeface in Teams, che mostra il post di Instagram condiviso nella chat.

Tutti i contenuti prodotti sulla piattaforma sono dotati di tre livelli di controllo del marchio. Il carattere tipografico viene creato con il servizio Intelligenza artificiale aperta di Azure, che aiuta Typeface a garantire che le informazioni di ciascuna azienda vengano utilizzate solo per il proprio modello e non per la formazione di altri. Azure OpenAI fornisce anche servizi di filtro dei contenuti compatibili con Standard di IA responsabile Da Microsoft, in modo che gli indicatori e i risultati siano appropriati. E lo strato brevettato Carattere tipografico sicuro Consente alle aziende di segnalare parole chiave o altri contenuti vietati.

Come si evolveranno il carattere tipografico e l’intelligenza artificiale generativa?

Nel prossimo futuro, Typeface intende espandere la sua applicazione in Microsoft 365 per includere Word, PowerPoint ed Excel. Ci sono anche piani per utilizzare le grandi quantità di dati disponibili grafico Microsoft, il punto di accesso per Microsoft 365, in modo che un’app possa utilizzare informazioni aziendali contestuali per ottenere risultati, mantenendo privati ​​i dati in modo che non vengano utilizzati per addestrare, riqualificare o migliorare i modelli principali. Con dati aziendali ricchi, i contenuti creativi e le risorse interne per le risorse umane, la finanza e altri gruppi verranno generati in modo intelligente da tutta l’azienda e condivisi tra i flussi di lavoro in Teams.

Typeface aggiunge anche il pezzo mancante a qualsiasi aspetto del business della creazione rapida di contenuti: la personalizzazione. L’app può aiutare a creare un centro di eccellenza per la creazione di contenuti basato sull’intelligenza artificiale generata, addestrato sul tuo marchio e in grado di raccogliere contesto da tutta l’azienda.

“La nostra visione è quella di creare un hub di contenuti unificato e intelligente che apprende dalle risorse esistenti e quindi personalizza i contenuti in marketing, risorse umane, vendite e altri casi d’uso su larga scala”, afferma Abhay Parasnes, fondatore e CEO di Typeface. . “Typeface può offrire un valore ancora maggiore fornendo questo insieme di contenuti personalizzati in Teams, una piattaforma con centinaia di milioni di utenti in gruppi aziendali in alcune delle più grandi aziende del mondo. Typeface for Teams aumenterà la portata e l’impatto che l’intelligence può avere. Intelligenza Artificiale nella creazione di contenuti brandizzati per tutti i suoi utenti.

1Come i marketing manager hanno successo nell’intelligenza artificiale generativaGruppo di consulenza di Boston. 15 giugno 2023.

2Questa immagine e variazione dei social media è stata creata dalla Typeface Company utilizzando la propria intelligenza artificiale solo per scopi di marketing. Il marchio Cecilié è completamente fittizio e non intende rappresentare un prodotto o un’azienda reale.