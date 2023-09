Il Paseo de la Guarania si trova nello spazio Turista Roga de la Costanera, rendendo omaggio al creatore di questo genere musicale, José Asuncion Flores.

Il Paseo de la Guarania è stato inaugurato ufficialmente lo scorso mercoledì pomeriggio, 30 agosto, nel quartiere Turista Róga, in via Costanera José Asuncion Flores.

Alla cerimonia era presente il sindaco della capitale, Oscar Rodriguez. la First Lady della nazione, Leticia Ocampos; il Presidente del Consiglio Comunale di Asunción, Assessore Fiorella Foresteri; il Ministro del Segretariato Nazionale del Turismo (SENATUR), Ange Duarte; Segretaria della Segreteria Nazionale della Cultura (SNC), Adriana Ortiz; Direttore Marketing del Banco Itaú, Claudia Bobadilla; l’artista architettonico Fernando Ampere Feliciangili; dal maestro Louis Saran; Nipote di José Asuncion Flores, Francisco Flores e di altre massime autorità nazionali e municipali, direttori della suddetta Banca e tra i più importanti pionieri dell’arte e della cultura nel nostro Paese.

Va notato che il Banco Itaú, impegnato a preservare e celebrare le radici culturali che ci uniscono, ha sostenuto la creazione di questa nuova struttura nella città di Asuncion.

Così, un angolo dell’anima dove le melodie sussurrano tra le strade e i cuori battono al ritmo della tradizione, sorge Paseo de la Guarania, un toccante omaggio allo spirito creativo dietro Guarania, José Asuncion Flores.

È stata proprio Asuncion a testimoniare la nascita e il fiorire di questo genere musicale unico, che ha portato l’essenza della nostra identità in ogni angolo del mondo.

Questa città, che respira musica e amore nelle sue radici, ha fatto da sfondo alla vita e all’opera di José Asuncion Flores. Il suo amore per Asuncion andava oltre le parole, poiché prese il suo nome come simbolo eterno della sua devozione alla città che lo vide crescere e alla musica che lo rese una leggenda.

dati di installazione

L’installazione “Paseo de la Guarania”, situata a Costanera de Asuncion, sulla terrazza Turista Róga, si compone di due parti:

Note Emotive: Uno strumento acustico acquoso, a forma di pianoforte e suonato con braccia eleganti. Interagendo con i tasti che si illuminano ritmicamente, potrai suonare e ascoltare le note del canto simbolico “Paraguaype” (“Asunción”, in guaraní).

ORIGINALE: Un telescopio offre una vista da Costanera verso la casa di José Asuncion Flores, a Punta Caraba, nel cuore di La Chacarita, il luogo dove tutto ebbe inizio.

Questa installazione è stata progettata e realizzata dall’architetto, compositore e artigiano Fernando Ampere Feliciangili, con il sostegno del Comune di Asuncion e del Segretariato Nazionale del Turismo (SENATUR).

“Come i pezzi di un puzzle, il “Paseo de la Guarania” è stato integrato nel “Circuito del Recuerdo”, invitandoci ad esplorare la ricchezza storica e culturale del nostro Paese, sottolineando l’importanza di preservare le nostre tradizioni e rendere omaggio a coloro che hanno lasciato un “segno indelebile”, ha affermato Claudia Bobadilla, Direttore Marketing del Banco Itaú Paraguay.

Questa installazione continuerà in città come un prezioso contributo culturale, destinato a ispirare e mettere in risalto la ricchezza del nostro patrimonio culturale, in cui la musica gioca un ruolo centrale e trascendente.

Il Ministro del Turismo ha fatto riferimento alla realizzazione del sogno iniziato tre anni fa

Ange Duarte ha esordito parlando della realizzazione del Paseo de la Guarania tre anni dopo la sua messa in mostra.

“Questo è un sogno che va avanti da almeno tre anni – ha detto – e oggi è diventato una bella realtà, in questa casa che è di tutti”.

Ha notato che “Paseo de la Guarania” è un meritato omaggio a colui che ha lasciato questo genere musicale, un’eredità, per tutto il Paraguay, il Maestro José Asuncion Flores.

“Si trova in Avenida Costanera, che porta anche il nome del grande compositore, su richiesta della grande amministrazione che si sviluppò molti anni fa nella Direzione Generale della Cultura e del Turismo del Comune di Asuncion, e che la presiedeva consiglio”, ricorda il professore di cultura e turismo, Luis Sarran.

Ha spiegato che si tratta di un’installazione situata nella zona turistica di Roga Costanera, ed è orientata verso Punta Caraba, la patria del creatore del guaranà, colonna sonora del nostro popolo, che ha portato l’essenza della nostra identità a ogni angolo del mondo.

“La nuova proposta culturale e turistica ci ricorderà, da questo angolo molto rappresentativo della nostra capitale, l’importanza di preservare le nostre tradizioni e rendere omaggio a questi grandi creatori che hanno lasciato un segno indelebile”, ha sottolineato.

Colgo l’occasione per evidenziare il grande lavoro artistico dell’architetto, compositore e artigiano Amperi Feliciangili, che ha il sostegno del Comune di Asuncion e di SENATUR, per la realizzazione di quest’opera.

Ha aggiunto: “Questa installazione, che continuerà nella capitale del Paraguay e che servirà da fonte di ispirazione e metterà in risalto l’abbondanza del patrimonio culturale del Paraguay, sarebbe stata senza dubbio possibile senza il prezioso contributo e la visione culturale del Banco Itau. ” .

Ha anche sottolineato che con questo memoriale si rende un sincero e meritato omaggio e ringraziamento al poeta, musicista e artista per il quale i paraguaiani hanno cantato l’anno scorso.

Lo descrisse in passaggi sentimentali come il bouquet dei turisti, il fiore dei fiori del Paraguay. In tuo onore, José Asuncion Flores, la Guaranía che presto diventerà patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, grazie all’instancabile lavoro promosso da molti anni dalle grandi autorità che lavorano per il posizionamento della Guaranía e della sua cultura davanti al mondo intero”.

Il sindaco Rodriguez ha ringraziato il sostegno del Banco Itau

Ha ringraziato il capo della comunità locale della capitale, Banco Itaú, per la sua preziosa collaborazione, nel quadro del suo impegno sociale, nella realizzazione del Paseo de la Guarania.

Ha detto: “Rivolgo i miei sinceri ringraziamenti ai dirigenti della banca per la loro fiducia e il loro investimento in questo progetto, che oggi è diventato una bella realtà”.

Ha inoltre sottolineato il riconoscimento di una persona grande, conosciuta e riconosciuta a livello internazionale, come il maestro José Asuncion Flores.

“E pensare che il suo ultimo concerto non ha potuto essere eseguito sui palcoscenici comunali e all’estero, il grande maestro suscitò emozioni indescrivibili, quando era in vita. Oggi rendiamo il giusto omaggio al grande uomo che ci ha regalato riconoscimenti e ho attraversato i confini con Guaranía. Io, da amante della musica, in ogni volta che la ascolto, dentro e fuori dal Paese, tremo perché fa parte della nostra cultura, è parte della nostra essenza.”

Ha sottolineato che Jose Asuncion Flores fa parte della nostra identità e cultura.

“Rediamo quindi un meritato omaggio all’uomo che oggi adorna l’eterno Oriente, ma sono certo che sarà felice di realizzare questo sogno”, ha ribadito.

Concluse pronunciando la seguente frase: “I grandi uomini nascono quando muoiono, perché perseverano sempre nelle loro opere per il bene comune”.

Ha concluso: “José Asuncion Flores ha lasciato un’opera per il bene comune di tutti i paraguaiani e non paraguaiani”.



