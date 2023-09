La nuova funzionalità di WhatsApp Web per Mac

09/01/2023 ore 13:26 CEST







Se sei un utente WhatsAppWeb In Macsei fortunato, perché l’app è stata aggiornata sui dispositivi Mac Per aggiungere una delle funzioni più desiderate dagli utenti. da ora in poi Puoi effettuare videochiamate di gruppo con 8 contatti o chat vocali con un massimo di 32 persone diverse..





Inoltre, vengono aggiunte opzioni per partecipare alle chiamate in conferenza in corso, rivedere più facilmente la cronologia dei contatti e configurare gli avvisi di notifica, anche se l’app è inattiva. Questi sono tutti miglioramenti all’app WhatsAppWeb per gli utenti Mac Molto richiesto, fornisce funzionalità aggiuntive all’applicazione il cui design esterno è stato modificato.

Un’altra aggiunta interessante è progettata per le persone che inviano spesso file tramite esso WhatsApp: Ora devi solo farlo Seleziona e trascina e rilascia i file che desideri condividere con la conversazione.

Ricordati che WhatsAppWeb è possibile accedervi dai dispositivi Mac Attraverso il browser (le cui funzioni differiscono da quelle qui descritte) e attraverso la pagina ufficiale dell’applicazione di messaggistica istantanea. Inoltre, è stato confermato Molto presto sarà disponibile anche sull’App Store per macOS.