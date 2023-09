Radio 3 lancia una nuova stagione con uno spazio diretto da Ryden e un altro per la musica nelle varie lingue del Paese

FILE – Il rapper e cantante hip-hop Ryden posa con il suo ultimo album, “La victoria imposible”, dopo una conferenza stampa all’Hotel Riu Plaza de España, il 23 marzo 2023, a Madrid (Spagna). David Martinez Alvarez, meglio conosciuto come “Rayden”, sì – Ricardo Rubio – Europe Press – Archivio

Madrid, 1 settembre (stampa europea) –

L’emittente culturale di RTVE si prepara ad una nuova stagione con nuovi programmi su Radio 3 e Radio 3 Extra, che includeranno uno spazio presentato dal musicista e scrittore Raiden, “La Flor en el concreto” e un altro dedicato alla musica in tutti i suoi diversi ambiti . Lingue di Stato.

Ryden condurrà un programma diverso basato su “una metafora perfetta dell’utopia in cui crediamo e del valore della musica” che andrà in onda ogni sabato, ha detto RTVE in un comunicato.

Inoltre, per il nuovo ciclo, Radio 3 presenta in anteprima un nuovo programma di inizio giornata, “Tutto comincia oggi”, “Younger and Bolder” che fonde musica, cultura e attualità.

Su Radio 3 Extra, l’esclusiva piattaforma di contenuti audiovisivi per web e app, il podcast di Aníbal Gomez, “Calla que te cuenta”, debutta con la trama della trasgressione. E anche “Articolo 3”, il programma per godere di tutte le lingue ufficiali dello Stato.

Oltre a uno spazio dedicato al film noir e alla musica jazz spagnola; un nuovo programma dedicato ai DJ del paese; e “La impro de Radio3 Extra”, uno spazio di poesia, rap battle e musica dal vivo.