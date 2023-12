La première di Vivarium, l'incantevole avventura che ricorda Heidi e lo Studio Ghibli

Non c'è dubbio che i Game Awards 2023 siano stati uno dei migliori eventi di videogiochi che possiamo ricordare. Prima dell'inizio (intorno all'01:30) sono stati mostrati alcuni giochi, come il remake di Brothers: A Tale of Two Sons o un'avventura con un'estetica anime.

All'epoca non ve ne avevamo parlato (c'è molto altro da pubblicare), ma vale la pena ricordarlo. Questo era nello spettacolo Giochi di salutePiccolo studio.

Stavamo tutti aspettando i grandi annunci dei Game Awards e non abbiamo prestato molta attenzione Questo strano gioco di avventura 2D.

Si chiama Vivarium e assomiglia più a un cartone animato degli anni '80 che a un videogioco stesso. Infatti, nel primo trailer sembra di essere tornati indietro di diversi decenni… e lo adoriamo.

Non si sa molto di questo titolo che, al momento, Non ha piattaforme confermate o finestra di rilascio. Lo vedremo nel 2024?

Un'avventura antica con un occhio per i dettagli

Sopra puoi vedere Rimorchio del vivaio. Se ami gli anime degli anni '80, te ne sei sicuramente innamorato, e non c'è da meravigliarsi.

La sua cinematica Ti ricordano i migliori episodi di Heidi o Marco, I cartoni animati fanno parte della nostra infanzia, ma le cose diventano più interessanti con il modo in cui vengono giocati.

Vivarium è Un'avventura 2D dall'alto verso il basso (O isometrico, perché ci sono dettagli su entrambi), ambientato in una terra lontana dalle grandi città e dal loro trambusto.

Controlliamo una ragazza che indossa una maglietta gialla e una gonna verde. Se ci dicessero che questa è la Heidi più vecchia, ci crederemmo sicuramente. Quello che viene dopo è Una fantasia per ogni fan degli anime O i film dello Studio Ghibli.

Nel trailer vediamo come la ragazza esplora la casa, così come i suoi dintorni (una foresta e altre case), e interagisce anche con un uomo che gestisce un negozio. Anche Appare un lupo antropomorfoÈ uno dei nostri vicini.

Viene visualizzato l'angolo superiore sinistro Lo strumento è attrezzato (in questo caso, anche una pala). ora del giorno.

Ovviamente tutti gli scenari di gioco sono progettati come se fossero tratti da un anime, il che è davvero divertente (attenzione ai dettagli dell'apertura delle porte). Non vediamo l'ora di affondarci i denti.

Non si sa molto a riguardo fienile, Ma è automaticamente uno dei giochi che aspettiamo di più. Forse nel 2024, Wholesome Games svelerà nuovi dettagli su questo entusiasmante gioco d'avventura, che ricorda i migliori anime degli anni '80.