Hanno aperto uno spazio chiamato “Raul Ricardo Alfonsin”

In un evento emozionante che ha riunito politici, cittadini e iscritti Unione Civile RadicaleÈ stato inaugurato il complesso commemorativo dell'ex presidente Raúl Ricardo Alfonsin Nel La piazza che porta il suo nomeSi trova in Chaco Street tra Sarmiento e Mendoza.

Capo della UCR Ayacucho, Federico Camillatiesprimendo gratitudine a Peronismo locale Per la sua presenza nel tributo. Ha riconosciuto l'importanza storica dell'ex presidente, sottolineando il suo ruolo di formidabile oppositore del peronismo negli ultimi cinquant'anni.

Camilati ha elogiato gli sforzi Consiglio di amministrazione precedente E condividere storie personali, che evidenzia la complessità di parlarne Alfonsina.

Ha parlato anche di come realizzare il progetto del memoriale, ha ringraziato coloro che hanno contribuito finanziariamente e ha sottolineato il lavoro congiunto con l'associazione. Amministrazione comunale e scultore Per svolgere questo onore.

“Onore e memoria”40 anni di pace e democrazia“, è stato autorizzato lo status del busto che lo scultore era incaricato di realizzare Luciano Garbatiriconosciuto per il suo lavoro in Cimitero della Recoleta Dove riposa l'ex presidente.

D'altra parte, il Sindaco di Ayacucho Ha espresso la sua gratitudine ai miei rappresentanti Partito della Giustizia Finora Unione Civile Radicale Per partecipare a questo evento. Ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le diverse aree politiche, pur riconoscendo la responsabilità di coloro che hanno ricoperto incarichi di governo negli ultimi quarant'anni di democrazia. Ha sottolineato la necessità di rafforzare la coesistenza democratica e ha ringraziato la presenza di rappresentanti di altri partiti politici come il Partito del Congresso MOBA, PROe altri spazi.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza di questo omaggio, inizialmente visto come semplice ma che ha acquisito grande importanza e merita apprezzamento per una persona Raul Alfonsine. Ha invitato ad assumersi la responsabilità di coltivare e rafforzare la democrazia, sottolineando la solidità delle istituzioni e dei meccanismi democratici che sono stati costruiti a partire dal 1983. In conclusione, ha ringraziato Comitato radicale Donare il Monumento ad Alfonsin ed evidenziare il lavoro quotidiano svolto dai diversi territori comunali per mantenere e abbellire la città.