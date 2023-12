Questo è il cratere sul lato oscuro della Luna rivelato dalla NASA

Amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio (Amministrazione nazionale per l'aeronautica e lo spazio)una pentola Per abbreviarlo in inglese), qualche giorno fa ho postato la splendida foto di fossa Shackletonsituato sul lato oscuro di luna.





La fotografia è un risultato sovrapposizione Da due scatti, come ha rivelato la stessa organizzazione: “Questa è una novità mosaico Rivela la forza Due fotocamere Nell'orbita lunare lavoriamo insieme. È stato creato utilizzando le immagini acquisite dalla Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC Per la sua abbreviazione in inglese) e Telecamera ombrauno strumento della NASA a bordo di una navicella spaziale del Korea Aerospace Research Institute Danori“, spiegano nel post corrispondente Instagram.

LROC e ShadowCam

Sebbene LROC Ottieni un punteggio elevato identificazione Durante la visualizzazione dei dettagli Superficie Lunare, trova i suoi limiti in ciò che è noto come “Il volto nascosto” Dal satellite, metà dell'emisfero terrestre non può essere osservata dal nostro pianeta. Questo compito è aiutato da Telecamera ombrala cui sensibilità, 200 Tempi superiori a LROC, è in grado di rilevare le aree d'ombra e gestire le condizioni “L'illuminazione è troppo bassa”spiegano dalla NASA.

“Con ogni fotocamera Il filantropo Per le condizioni Fulmine Gli analisti possono trovarne di specifici vicino ai poli lunari Collezionare Fotografa entrambi gli strumenti per rivelare i dettagli Senza precedenti Dalla zona Polo Sud Secondo il sito web Meteored, le temperature nell'area mostrata nell'immagine possono raggiungere approssimativamente questo valore 250 gradi sotto zeroIl che ci permette di preservare la speranza che questi buchi contengono acqua Congelato.