il sistema Obiettivi Xbox È qualcosa che è stato su tutte le console dell’azienda dal lancio di Xbox 360 ed è un riferimento per il resto delle aziende. da allora, I giocatori hanno dovuto affrontare molte sfide per raggiungere la cifra di 1000 g Che contiene tutti i giochi che raggiungono la piattaforma. Tuttavia, i giocatori raramente si trovano di fronte a un fattore di condizionamento tanto importante quanto è passato un decennio.

appositamente, Un nuovo gioco su Xbox ci permetterà di sbloccare tutti i suoi obiettivi dopo soli 10 anni, purché non “imbrogliamo” falsificando i dati della nostra console. Questo gioco non è niente di più e niente di meno di Proverbio Stanley: Ultra Deluxela versione con cui è finalmente apparso su console, perché fino ad oggi era disponibile solo su PC.

The Stanley Parable è un gioco piuttosto strano, perché consiste in un’avventura in prima persona in cui dovremo eseguire una serie di comandi che determineranno come si svilupperà la storia, ma i suoi sviluppatori hanno voluto aggiungere più identità al titolo utilizzando l’elenco dei risultati.

Il gioco ha un risultato chiamato “Super Go out” dove I giocatori potranno sbloccarlo solo se non giocano al titolo da 10 anni agghiaccianti Dopo averlo avviato per la prima volta. Quindi, se il giocatore inizia con il titolo oggi, non sarà fino al 28 aprile 2032 quando potrà sbloccare il suddetto obiettivo.

Non c’è dubbio che questo sarà vero male alla testa Cacciatore di successiEbbene, dovranno aspettare un decennio per completare l’intero elenco dei risultati di The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Tuttavia, come accennato, c’è sempre la possibilità di offrire alle nostre console l’orologio in modo da poterlo facilmente entrare in possesso. E tu, Aspetterai 10 anni per sbloccare questa impresa o aumenterai il tempo sulle tue console?