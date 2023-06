Nuovo logo Android: Google rinnova il suo marchio dopo 4 anni

Dopo 4 anni (2019), Google ha appena presentato quella che sarà la sua nuova brand identity per Android. Il nuovo logo conterrà un nuovo tag di testo e una versione 3D dell’iconica testa del robot.

Per quest’ultima aggiunta, puoi vedere come il nome “Android” sia ora una “A” maiuscola invece della “A” minuscola che è stata utilizzata nel marchio negli ultimi anni. La “n” e la “r” sono arrotondate proprio come lo erano nel 2008 e nel 2014 e la testa del robot ora sembra avere una certa profondità e un tocco 3D.

L’azienda ha detto 9to5Google QuelloStiamo mostrando alcuni elementi della nostra nuova identità di marca su varie superfici, tra cui il nostro stand CES all’inizio di quest’anno e altri materiali della campagna come pubblicità digitali e segnaletica. Avremo altro da condividere nei prossimi mesi”..

Si prevede che questa novità possa già essere vista nella versione stabile finale di Android 14, che Dovrebbe uscire ad agosto.

Nuovo logo Android con un tocco più moderno

Questa non è la prima volta che Google apporta modifiche al logo Android. Il logo è cambiato due volte prima. Nel 2014 Google ha apportato modifiche al carattere del nome del marchio e modifiche minori al logo e nel 2019 Google ha rimosso l’intero corpo di Android dal logo, mantenendo solo la testa e apportando piccole modifiche al nome.

Non che siano però grandi cambiamenti Ha senso che i grandi marchi tecnologici come Android o Apple apportino questi aggiustamenti. Se ci fai caso, mettono molta cura nei loro loghi e marchi, dato che di solito non compaiono solo nelle pubblicità, ma si trovano anche nei prodotti aziendali ed è questo che fa davvero sapere a tutti a chi appartengono le loro famose mele biologiche. o un robot verde.

Certo, niente è gratis e questo nuovo prodotto di Google è molto costoso. L’azienda dovrà spendere molti soldi per sostituire cartelloni pubblicitari e tutti i tipi di pubblicità che compaiono in innumerevoli luoghi.