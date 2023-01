Gli autobus Otokar trasportano passeggeri lungo la costa italiana

Otokar, società del Gruppo Koç, Mantiene la sua crescita di successo nei veicoli commerciali, soprattutto in Europa, suo principale mercato di esportazione. L’azienda ha recentemente ricevuto ordini da due operatori Totale 148 autobus Nell’ambito degli accordi quadro siglati con il centro acquisti italiano Concep nel 2021 e nel 2022. Saranno consegnati 34,2 milioni di euro di ordini Nella seconda metà del 2023 ed è programmato per essere completato Nella prima metà del 2024.

Il Primo ordine per 58 autobus Consegnato alla regione Toscana. 28 autobus Vectio di medie dimensioni e 30 autobus Kent alimentati a metano Entreranno a far parte della flotta di Autolinee Toscane, il principale operatore che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nella regione Toscana, che si estende tra il Tirreno e la Liguria. Un altro ordine prevede la consegna di 90 autobus Kent alimentati a metano Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia (Regione Puglia Dipartimento Mobilita) utilizzato per il trasporto passeggeri in Puglia, Italia meridionale.

Caratteristiche

Oggi, decine di migliaia di autobus per automobili trasportano passeggeri Più di 50 paesi nel mondo partendo dall’Europa. Il Kent C CNG da 10,8 metri di Otokar, un autobus alimentato a gas naturale, si distingue per il suo aspetto interno ed esterno moderno, il suo motore ecologico, il pavimento ribassato per un facile accesso, la sua grande capacità di passeggeri, il suo eccellente comportamento in autostrada e il suo aria potente. impianto di condizionamento. Gli autobus garantiscono la massima sicurezza con ABS, ASR. I freni a disco e le porte anti-intrappolamento garantiscono il massimo comfort nel trasporto pubblico.

Autobus diesel Vectio UH 9,2 m di taglia media rispetto a Ottokar Su misura per le aspettative degli utenti, sono caratterizzati da un’estetica moderna interna ed esterna, motore potente, maneggevolezza su strada e prestazioni eccellenti. Bassi costi operativi. Con ampi finestrini, interni spaziosi e aria condizionata di serie, gli autobus offrono ai passeggeri un viaggio confortevole e piacevole.