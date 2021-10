Gli Stati Uniti si ricongiungono al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dopo la sua partenza nel 2018 sotto Trump

Il capo della diplomazia Usa critica “l’attenzione sproporzionata” del Consiglio per i diritti umani su Israele

MADRID, 15 ottobre (stampa europea) –

Gli Stati Uniti sono tornati al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite giovedì, tre anni dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo aveva lasciato nel 2018.

“Sono grato per il sostegno dei paesi di tutto il mondo per la nostra campagna e spero che gli Stati Uniti saranno ancora una volta una voce costruttiva che lavora per aiutare a far avanzare il Consiglio dei diritti umani per adempiere al suo mandato e garantire i valori di cui godiamo e valorizzare tutte le persone”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.

Pertanto, Biden ha fatto riferimento al “punto di svolta nella storia” che la società deve affrontare oggi e ha osservato che gli Stati Uniti sono “pronti a lavorare” con i suoi partner e alleati “per guidare il mondo verso un futuro più pacifico e prospero”.

“Insieme difenderemo i diritti di tutti, comprese donne e ragazze, membri della comunità LGTBIQ+, membri di minoranze etniche e religiose, persone che vivono con disparità e membri di altre minoranze”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

D’altra parte, ha osservato che promuoveranno “la responsabilità dei governi che violano i diritti umani” e che lavoreranno “instancabilmente” per sostenere vari attivisti e difensori di questi principi fondamentali.

“Difendere i diritti umani e dimostrare che le democrazie rendono omaggio al loro popolo è una sfida fondamentale del nostro tempo. È al centro della politica estera della mia amministrazione ed è al centro della nostra identità come nazione e come popolo”, ha affermato Biden , che ha indicato che a dicembre convocherà il Virtual Democracy Summit, dove cercherà di firmare “una forza di governance democratica” come “strumento migliore e più potente” a disposizione dei governi.

Nel frattempo, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha osservato che questo ritorno alle Nazioni Unite si baserebbe sulla “ferma convinzione” che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”.

“Il consiglio svolge un ruolo importante nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali documentando le atrocità per ritenere responsabili i colpevoli (…) e fornisce un forum in cui possiamo avere discussioni aperte sui modi in cui noi e i nostri partner possiamo migliorare”, Blinken detto in un commento rilasciato dal Dipartimento di Stato.

Tuttavia, ha criticato il fatto che l’organismo “soffra anche di gravi difetti”, tra cui “l’interesse sproporzionato per Israele” e l’appartenenza a diversi paesi che hanno un “terribile” record di diritti umani. Ha concluso dicendo: “Dobbiamo affrontare insieme i tentativi di minare gli ideali su cui è stato fondato il Consiglio dei diritti umani”.

Oltre agli Stati Uniti, ci sono altri 17 paesi tra cui Argentina, Honduras, Paraguay, Finlandia, Eritrea, Lussemburgo, Benin, Qatar, Camerun, Gambia, Somalia, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Montenegro, India, Lituania e Kazakistan. Sono stati nominati ai seggi disponibili nel Consiglio dei diritti umani.