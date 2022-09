Gli stivali da cowboy più estremi di Rosalía

Rosalía trascorre alcuni giorni a New York, dove ha appena eseguito il suo ultimo concerto, che viene spesso commentato nelle reti perché Imitazione di Bella Hadid fatta dal suo gesto virale. Nel suo cammino attraverso la Grande Mela, la cantante catalana ci sorprende con alcuni dei “look” più innovativi. Se hai paura con sandali per capelli Che indossava qualche giorno fa, aspetta e vedrai stivali da cowboy Cosa ci ha mostrato adesso?

La tua visita alla città dei grattacieli Ha coinciso con il suo trentesimo compleanno. Per festeggiare, il cantante è andato a cena con Rauw Alejandro al ristorante italiano Carbone, uno dei preferiti dalle celebrità. Gli artisti indossavano “look” molto coordinati, entrambi in blu (anche se portava questo tono tra i capelli). Rosalia indossava un abito intimo con sotto una camicetta bianca, anche se questi vestiti non erano uno dei vestiti che ha attirato di più la nostra attenzione. Ma le sue scarpe sono XXLUno dei periodi più estremi della stagione. Siamo in un grande shock in questo momento.

GothamGetty Images

Rosalia ha dimostrato ancora una volta di non temere il gruppo più pericoloso in termini di stile. Indossava un “look” intricato, ma ha superato se stessa con queste scarpe. insieme a canna molto lunga Quasi raggiungendo i fianchi e una punta pronunciata, non possiamo fare a meno di chiederci se Rosalia si sentirebbe a suo agio con loro. La stessa quantità di ansia ci ha lasciato La sua ultima apparizione in coppiadove l’artista indossava scarponi da sci per viaggiare in aereo.

GothamGetty Images

Solo Rosalia poteva indossare scarpe così complicate e farla franca. Riuscirai a renderlo alla moda?