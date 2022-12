Gli utenti di iPhone 14 Pro segnalano lampi di linee orizzontali all’accensione | smartphone

La conversazione è nata sui social network. Durante la sessione di ieri, molti utenti di manzana Hanno segnalato strani flash orizzontali sugli schermi dei loro smartphone durante il gioco. Questo problema sembra verificarsi su iPhone 14 Pro e anche su iPhone 14 Pro Max. La parte peggiore di questo problema è che gli utenti non sembrano sapere perché sta accadendo. Nessuno sa nemmeno come risolvere questo presunto problema.

Tutto sembra indicare l’aggiornamento di iOS 16

Su Reddit, ci sono stati molti utenti che hanno gridato al cielo per questo problema. La maggior parte dei problemi segnalati sono relativi alla serie iPhone 14 in tutte le sue numerose versioni. Tutti lamentano che una o più linee verdi e gialle appaiano tremolanti all’orizzonte dello schermo quando il cellulare è acceso. Tuttavia, queste linee non sono permanenti. Scompare automaticamente quando lo smartphone è completamente acceso. Appaiono pochi secondi prima dell’avvio del dispositivo. Ecco una foto di quelle caricate che dimostra l’incidente avvenuto:

Alcuni utenti hanno già segnalato questo problema al team di supporto Apple. Secondo loro, il team di supporto ha confermato il problema. Ma, Assicurano agli utenti che le linee orizzontali sull’iPhone 14 non hanno nulla a che fare con l’hardware. Il supporto Apple dice che è un problema software. In effetti, hanno stabilito che si tratta di un bug in iOS 16.

Apple sta già lavorando per correggere il bug

Altri utenti hanno anche confermato di aver riscontrato il problema per la prima volta durante l’aggiornamento a iOS 16.2. Su Reddit, forum di supporto Apple e altri forum relativi ad Apple, alcuni utenti hanno anche confermato che il problema si è verificato in precedenza. in accordo con loro, Le linee orizzontali sono apparse dopo l’aggiornamento a iOS 16.

Lo ha detto un utente che ha affermato di aver parlato con un ingegnere Apple La società sta lavorando a una patch per risolvere il problema dell’iPhone 14. Tuttavia, non ci sono dettagli su questa patch. Apple sta attualmente testando iOS 16.3 con sviluppatori e beta tester pubblici. Ma iOS 16.3 non sarà disponibile fino all’inizio del prossimo anno. Quindi, si aprono due opzioni: o Apple rilascerà una patch per risolverlo, oppure gli utenti dovranno aspettare fino a quando iOS 16.3 non sarà finalmente disponibile.