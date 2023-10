Globenet ha annunciato un investimento di 75 milioni di dollari per espandere la propria forza lavoro in Italia.

Globale Annunciando i suoi piani di espansione in Italia Investimento da 75 milioni di dollari in tre anni per Aumentare la propria forza lavoro a 1.000 professionisti con Crescita del 200% entro il 2026

Forniscono lavoro a profili specializzati su piattaforma dati. Esperti di sviluppo applicativo, intelligenza artificiale generativa, esperti cloud, esperti di strategia aziendale e marketing digitale, nonché neolaureati in ambiti STEM

Un’azienda nativa digitale Globale Annuncia un ambizioso piano di espansione in Italia Investimento di 75 milioni di dollari in un periodo di tre anni per Aumentare la propria forza lavoro a 1.000 professionisti e raggiungere Crescita del 200% entro il 2026.

Globant ha stabilito le sue operazioni in Italia nel settembre 2022 Con l’acquisizione di Sysdata, che conta 300 dipendenti e un fatturato di 22 milioni di euro. Un anno dopo, l’azienda presenta il primo piano strategico triennale per l’Italia, Si concentra sullo sviluppo e sul consolidamento dei principali servizi tecnologici e sulla trasformazione digitale nel Paese.

Marco Santulli è Country Manager per Globent Italia, Con un focus strategico Reclutare nuovi talenti. Globant vuole diventare un punto di riferimento per l’evoluzione tecnologica delle aziende italiane in settori quali servizi finanziari, moda, retail, sanità.

Le offerte di lavoro sono focalizzate su profili specializzati tra cui Data Platform. Sviluppo di applicazioni, intelligenza artificiale creativa, esperti di cloud, esperti di strategia aziendale e marketing digitale, nonché neolaureati in settori STEM.

A Mercedes MacPherson, Direttore del personale, Globant EMEA, lo evidenzia Globale Offre vantaggi interessanti come prospettiva globale e opportunità di mobilità interna Consenti ai membri del team di lavorare all’estero senza cambiare aziendaPromuovere una carriera professionale internazionale unica.

Attualmente Globant ha uffici a Milano, Bologna, Mestre e La Spezia in Italia. A livello globale, l’azienda opera in più di 25 paesi, ha 27.000 professionisti e un fatturato totale di 1,9 miliardi di dollari. Fornire servizi a clienti come Google, Electronic Arts, Disney e FIFA, così come importanti istituzioni finanziarie in Italia Alleanza Banca e BPer.