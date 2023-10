Le catacombe in Italia sono aperte al pubblico per rivelare tesori di fede e arte

Il 7 ottobre si è svolta la sesta edizione del Catacombs Day. Per l’occasione la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha promosso l’apertura e la visita gratuita di alcune catacombe romane e di altri siti italiani.

L'atteso evento biennale, Catacomb Day, è giunto alla sua sesta edizione. Il tema di quest'anno è: "Sentieri di Pace". La giornata è un evento volto a diffondere l'importanza di questi monumenti nella storia del cristianesimo e a celebrare l'origine delle prime comunità cristiane, in particolare dei santi martiri. In questa occasione, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra promuove l'apertura e la visita gratuita di alcune catacombe romane e di altre due situate in diverse parti d'Italia: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sicilia e Sardegna.

Monsignor Pasquale Iacobone, da pochi mesi nominato capo della Pontificia Commissione, ha spiegato a Vatican News il programma dell’iniziativa, rivolta ad adulti e bambini, e le sue finalità di promuovere la conoscenza, migliorare l’insegnamento e ravvivare la propria fede. , con l’esempio dei martiri cristiani.

Il tema di questa edizione è “Sentieri di Pace”. Secondo Mons. Iacobone, “Quest’anno, proprio in concomitanza con la tragica situazione della guerra, abbiamo voluto evidenziare attraverso immagini, iscrizioni e simboli uno dei temi più attuali nelle nostre catacombe, che è proprio la pace”. Ci è sembrato molto opportuno per proporre questo argomento al nostro pubblico.”

Apertura delle catacombe normalmente chiuse

Quella di questa giornata “prevede un’ampia gamma di iniziative – prosegue monsignore -: innanzitutto l’ingresso sempre gratuito alle catacombe di Roma, che non sempre sono accessibili o visitabili. Inoltre, in questa occasione tutte le altre catacombe d’Italia, collegate a quelli di Roma, sono aperti e ad ingresso gratuito, sempre su prenotazione, a partire dai laboratori per bambini, con eventi collaterali molto interessanti. Sempre un successo, perché i bambini sono molto interessati e interessati ai nostri argomenti.

A differenza dello scorso anno, quando il cardinale Gianfranco Ravasi celebrò la Messa di chiusura, questo sesto giorno di catacombe, secondo la tradizione, si è concluso con la Santa Eucaristia celebrata dal Vescovo Iacobone nella Chiesa di Santa Maria della Stella. San Salvador, ad Albano.

Nelle catacombe, la gioia della pace e della libertà

Il significato profondo delle catacombe, oltre alla pace, è la gioia, tema ripreso esattamente in questa versione, «perché nelle catacombe, salvo poche eccezioni, contesti funerari privati, lutto, tristezza, morte o sofferenza. La decorazione delle Le catacombe, dai graffiti ai murales o alle sculture dei sarcofagi, seguono sempre la liberazione. Parlano di momenti di gioia a venire, di liberazione per coloro che si arrendono a Dio. Ecco perché abbiamo sempre il paradiso. Scene, scene di vita felice, pacifica e feste festive. È un clima che ci fa guardare al futuro con un po’ più di speranza e di pace» commenta mons. Iacobone. (Vatican News con informativa)