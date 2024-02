Gold Cup V: Costa Rica, con tutta l'intensità contro il Canada

La squadra costaricana affronta il Canada nel ruolo della vittima, ma i giocatori arrivano desiderosi di provare ad avvicinarsi al turno successivo.

HOUSTON – L'allenatore della Costa Rica Beny Robidoux sa che mercoledì giocherà le partite casalinghe Un biglietto per i quarti di finale Seguace Coppa d'Oro W. Ma ancora più importante è valutare la direzione che ha preso la squadra sotto la sua guida.

Costa Rica Lo affronterà mercoledì nella sua ultima partita della fase a gironi Canadala forza che ha distrutto i primi due avversari affrontati in questo torneo, El Salvador e Paraguay.

Priscilla Chinchilla festeggia il suo gol contro El Salvador Immagini Getty

Il Canada è la squadra che non ha subito nemmeno un gol e ha segnato 10 gol; La metà nei panni dell'attaccante Adriana Leon.

D'altra parte, la Costa Rica ha sorpreso il Paraguay 1-0 nella sua prestazione, prima di battere El Salvador 2-0 domenica scorsa, piazzandosi temporaneamente al secondo posto nella classifica del terzo girone del torneo, che si qualifica ai quarti di finale. Il primo e il secondo classificato di ogni girone ed i migliori due terzi posti.

“È stata una settimana molto pesante con due partite molto intense e poco tempo per riposarsi e adattarsi”, ha detto Robidoux. Ora non vediamo l’ora di recuperare i giocatori per il match che il Canada ci chiederà”.

Ha aggiunto: “Stiamo andando con grandi speranze non solo per ottenere il secondo posto, ma se i risultati saranno buoni, raggiungeremo il primo posto.”

Robidoux e il centrocampista Valeria del Campo hanno confermato che usciranno non solo per evitare una sconfitta che potrebbe portarli fuori dal torneo, ma per cercare di imporre il loro stile, sistema e gioco per ottenere la vittoria.

I canadesi guidano il girone con sei punti e questi dieci gol sono a loro favore. La Costa Rica ha tre punti e una differenza reti positiva sul Paraguay, sconfitto, ed è al terzo posto con un punteggio di meno tre, dopo la sconfitta subita per 4-0 dal Canada.

Anche El Salvador ha ancora una possibilità matematica di qualificarsi, nonostante abbia perso le prime due partite e abbia -8 sulla differenza reti.

“Per noi sarà importante puntare ad un buon risultato”, ha detto martedì Del Campo in conferenza stampa. “Speriamo nei tre punti. Ovviamente vogliamo competere per dare il massimo in campo”.

“Il gruppo (di giocatori) è pronto”, ha aggiunto. “Questo tipo di partite è ciò che tutti vorremmo giocare. In definitiva, questa è la metrica che misura la prestazione con cui possiamo contribuire in campo”.

La squadra canadese ha confermato che giocherà con le sue migliori squadre alla ricerca della prestazione migliore per vincere e assicurarsi il primo posto nel girone, senza alcuna sconfitta, con tre vittorie.

Raggiungerà così i quarti di finale con la migliore testa di serie per affrontare l'ottava classificata.

“Prima dobbiamo battere il Costa Rica”, ha detto il centrocampista Chloe Lacasse. “È una squadra che gioca bene, con passione, dinamismo e forza. Abbiamo già visto cosa è successo ieri sera (lunedì). Qui non ci si può fidare di nessuno. Si tratta di ottenere il miglior risultato”.

Durante l'allenamento, i canadesi hanno sottolineato in modo informale la vittoria a sorpresa del Messico sugli Stati Uniti nel Gruppo A.

“Dobbiamo solo uscire allo scoperto e fare la nostra partita, cercare di continuare a spingere con una buona differenza reti e ottenere la vittoria”, ha detto l'allenatore canadese Bay Priestman. “Dobbiamo continuare a costruire sul tipo di prestazioni che abbiamo avuto.”