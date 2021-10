google chrome | Il trucco per trasformare il tuo browser in una base di hacker professionale | computer | trucchi | Smartphone | Android | mela | iOS | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Google Chrome Non è solo il browser web più utilizzato al mondo, ma contiene anche il maggior numero di misteri e segreti che molti utenti ancora non conoscono, dai trucchi molto semplici e complessi alle uova di Pasqua.). In questa occasione, ti insegneremo un trucco che ti aiuterà a fingere di essere un hacker professionista, in modo da ingannare i tuoi amici e la tua famiglia, e può essere un supporto se hai intenzione di travestirti da anonimo il 31 ottobre, Halloween giorno della celebrazione.

È importante chiarire che questo trucco può essere eseguito da un computer o laptop, che abbia un sistema operativo Windows o Mac, si applica anche a telefoni cellulari e tablet, anche se se lo fai da un computer sarà più credibile. Inoltre, non sarà superfluo installare programmi aggiuntivi che mettono a rischio il tuo computer, perché fai tutto con il browser sopra indicato google browser.

Come simulare di essere un hacker professionista con GOOGLE CHROME

Per prima cosa, vai su Google Chrome .

. Quindi, nel motore di ricerca, digita la seguente “battuta sui pirati”.

Quindi fare clic sul pulsante “Fortunato”.

Automaticamente si aprirà un portale dove avrai tutti gli strumenti necessari per fingere di essere un hacker professionista.

Puoi interagire con tutte le cartelle e i pulsanti che appaiono nella pagina.

Finestre interattive per fingere di essere un hacker (Immagine: Mag)

Con Portal Folders potrai simulare l’installazione di malware pericolosi, scaricare dati “segreti”, spiare telecamere aziendali, localizzare bitcoin, manomettere una centrale nucleare governativa, connetterti da remoto, decrittare password e molto altro.

