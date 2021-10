Questi sono i 9 giochi che saranno gratuiti su Prime Gaming a novembre

Le aziende con piattaforme o servizi di gioco sanno cosa lanciare giochi gratuiti È una strategia importante per conoscere la fedeltà dei tuoi utenti e per generare interesse nel tuo pubblico potenziale. Amazon ha Primo gioco -Funzione rivolta agli utenti di giochi e fa parte dell’abbonamento Prime- ha anche il software di gioco disponibile per il download gratuito periodicamente.

La società ha informato sui giochi di cui saranno membri Primo gioco Può essere scaricato gratuitamente da novembre Le caratteristiche degne di nota includono uno dei giochi più incredibili della memoria recente – per gentile concessione di Rimedio Intrattenimento– e l’ultima parte della saga di 25 anni ambientata nel 2021.

Questi sono i 9 giochi gratuiti in Primo gioco Novembre 2021:

1. L’Inquisizione dell’Età del Drago. Rilasciato nel 2014, è un gioco di ruolo sviluppato da BioWare – lo stesso da effetto di massa e Star Wars: Knights of the Old Republic– Ambientato in un mondo afflitto dai demoni.

2. Controllo: la versione assoluta. Questa release è arrivata nel 2020 e include tutte le espansioni e gli aggiornamenti per il gioco sviluppato da Remedy Entertainment che ha praticamente fatto impazzire critica e pubblico nel 2019.

3. L’ascesa di Tomb Raider. Lanciato nel 2018, è il gioco più recente di questa saga fino ad oggi e la sua disponibilità gratuita risale ai 25 anni in cui le avventure di Lara Croft si incontrano nel 2021.

4. Eroi canaglia. Rilasciato nel 2021, è un titolo di avventura con elementi rogue lite che quattro giocatori possono sperimentare per esplorare e combattere durante i loro dungeon.

5. Liberato. Lanciato nel 2020, è una proposta di azione-avventura la cui presentazione è ideale per gli utenti con un gusto per il romanzo noir, la graphic novel e l’estetica cyberpunk.

6. Fattore puzzle 2. Lanciato nel 2011, è un’avventura grafica con il suo stile grafico e l’umorismo nero, in cui gli utenti si mettono nei panni di un detective.

7. Cacciatore di demoni 2: un nuovo capitolo. Lanciato nel 2016, è un punta e clicca che offre ore di intrattenimento e ricerca ai suoi utenti.

8. BAFL – Freni per i perdenti. Lanciato nel 2017, ricrea l’aspetto e l’atmosfera degli antichi giochi di corse arcade da una prospettiva di punta e ha un multiplayer per un massimo di otto giocatori.

9. File segreti: Sam Peters. Rilasciato nel 2013, il titolo breve mette gli utenti in una ricerca avventurosa per il loro compagno perduto nei boschi.