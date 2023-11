Fuoco massimo gratuito | Codici di oggi, venerdì 10 novembre 2023: premi gratuiti

Successo per i dispositivi mobili Android e iOS, Garena Fuoco libero max-Ottieni nuovi codici giornalieri per Oggi è venerdì 10 novembre 2023. I giocatori possono Riscatta questi codici per ottenere premi Varie nel tuo account Garena’s Battle Royale è uno dei giochi più giocati e scaricati sul mercato, motivo per cui l’azienda rilascia spesso codici diversi alla sua vasta comunità. Se vuoi ottenerli, affrettati con questa notizia Li condividiamo con voi tutti.

Codici Free Fire e Free Fire MAX per oggi, venerdì 10 novembre 2023

questo è tutto I codici sono validi per oggi, venerdì 10 novembre 2023 in Europa e Messico:

HHHNAT6VKQ9R7

2FG94YCW9VMV

FFDBGQWPNHJX

4TPQRDQJHVP4

V44ZZ5YY7CBS

XFW4Z6Q882WY

WD2ATK3ZEA55

E2F86ZREMK49

HFNSJ6W74Z48

FFMCPSJ99S3

EYH2W3XK8UPG

FF11NJN5YS3E

MCPW3D28VZD6

V427K98RUCHZ

ZZZ76NT3PDSH

NPYFATT3HGSQ

XZJZE25WEFJJ

6KWMFJVMQQYG

MCPW2D2WKWF2

UVX9PYZV54AC

HNC95435FAGJ

MCPW2D1U3XA3

BR43FMAPIEZZ

FF10617KGF9

FFMCPSGC9XZ

FFMCPSEN5MX

Ricorda i simboli Potrebbe essere valido o meno a seconda di quando è stato inserito.. Alcuni hanno validità per un giorno intero dalla data di pubblicazione, altri durano non più di un’ora o due. Questi codici funzionano, in linea di principio, sia in Free Fire che nella versione migliorata Free Fire MAX.

Codici Free Fire più rilasciati Contiene ricompense casuali Che possono essere oggetti di valore come Diamanti, monete d’oro, icone, design, nuove skin e molto altro.

Riscattare i codici promozionali Free Fire MAX è molto semplice e devi solo farlo Segui alcuni semplici passaggi. Tieni presente che i codici non possono essere riscattati direttamente dall’app del gioco, devi visitarla Questa è la pagina ufficiale dei premi Garena.

Una volta entrati nel sito: Scegli una delle piattaforme di accesso e accedi con il tuo account Free Fire (Facebook, Twitter, VK, Google, Huawei o Apple).

Scegli una delle piattaforme di accesso e accedi con il tuo account Free Fire (Facebook, Twitter, VK, Google, Huawei o Apple). Non potrai riscattare i codici: Con conto ospite.

Con conto ospite. Dopo aver effettuato l’accesso: Inserisci il codice promozionale in ordine alfabetico di 12 caratteri e assicurati che il nome utente e il server siano corretti (i caratteri sono sempre in maiuscolo).

Inserisci il codice promozionale in ordine alfabetico di 12 caratteri e assicurati che il nome utente e il server siano corretti (i caratteri sono sempre in maiuscolo). Quando il codice è confermato correttamente: Riceverai un messaggio di congratulazioni e i premi impiegheranno circa 30 minuti per raggiungere il tuo account (potrebbero essere necessarie fino a 12 ore a causa di vari fattori).

Ricorda che ogni codice Free Fire Può essere riscattato una sola volta Per ciascun conto.

Fuoco libero E Fuoco libero massimo è un gioco Battle Royale gratuito trovato Disponibile per dispositivi mobili Android e iOS. Se vuoi vincere tutte le tue partite, fallo guarda A noi Guida completa con suggerimenti e trucchi.