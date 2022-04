Google Meet è un’eccellente piattaforma per comunicare con molti utenti contemporaneamente. Si tratta solo di programmare per impostare l’ora e avere tutti collegati sia dal cellulare che dall’app del browser. Ma se capita che gli utenti non siano presenti nonostante l’appuntamento sia fissato, potresti trovarti dentro La situazione in cui Google Meet ti espelle automaticamente dalla stanza.

Google ti caccerà fuori dalla stanza se non ci sono altre persone con te

Come puoi immaginare, Google ha un certo controllo su quali stanze Creato in Google Meets. L’app è molto facile da usare e puoi invitare più persone a partecipare alla riunione.

Tuttavia, Mountain View ha rilevato comportamenti ripetitivi dei suoi utenti del servizio che possono essere fastidiosi per entrambe le parti. Ovvero che a nessuno piace essere costretto ad aspettare, che è uno dei motivi più chiari per cui una persona lascerebbe un posto all’appuntamento.

Ma nel mondo online, non tutto dipende dagli utenti e il miglior esempio di ciò è che Google Meet può cacciarti dalla stanza se sei l’unico membro. mentre lo leggi, Se sei l’unica persona nella stanza, la firma ti darà cinque minuti di rigore una volta iniziata la sessione e ti chiederà se sei ancora lì.

Trascorso questo tempo, apparirà questa notifica, che avrà due opzioni: la prima è indicare che sei ancora lì e la seconda è lasciare la chiamata. Tuttavia, può succedere che tu non risponda al messaggio, nel qual caso avrai solo 2 minuti per evitare che l’applicazione ti escluda automaticamente.

Perché Google sta prendendo questa iniziativa?

La nuova procedura con cui Google Meet può buttarti fuori dalla stanza è più pratica che altro. Big G mette al servizio degli utenti delle “stanze” della rete attraverso le quali tutti possono comunicare. Ma il servizio ha i suoi limiti e, come accade nella vita reale, se la stanza non funziona, deve essere liberata in modo che altri possano utilizzare la risorsa.

Si dice nel linguaggio di Internet, le risorse di larghezza di banda assegnate a una stanza in cui c’è solo una persona possono essere utilizzate per mantenere la stabilità degli altri che ne hanno bisogno.