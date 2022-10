Google Pay: risparmia e paga

Google Pay è un modo semplice, sicuro e senza interruzioni per pagare e risparmiare, offrendoti modi utili per fare di più con i tuoi soldi:

– Paga nei tuoi posti preferiti

– Invia e ricevi denaro all’istante

– Guadagna premi sui pagamenti giornalieri

– Scopri le offerte dei tuoi luoghi preferiti

– Comprendi la tua spesa

📱Rendi i pagamenti facili e veloci

Invia e ricevi denaro

+ Trasferisci facilmente denaro ad amici e familiari in modo sicuro

+ Crea un gruppo per inviare e ricevere denaro per cose come voli, cene, conti, affitto e altro. Google Pay ti aiuterà a capire chi deve cosa.

+ Trasferimento di denaro istantaneo e gratuito con il saldo di Google Pay. Non ci sono commissioni se utilizzi il tuo conto bancario collegato per prelevare fondi.

I tuoi co-pagamenti rimangono al gruppo

+ Quando invii un pagamento tramite Google Pay, questo rimarrà tra te e i tuoi amici. Solo le persone coinvolte nella transazione lo vedranno.

Pagamento senza contatto

+ Paga con il tuo telefono ovunque siano accettati pagamenti contactless. Basta aprirlo, tenerlo davanti al lettore e andare.

Connettiti con le tue aziende preferite e scopri nuove aziende

+ Scopri quali aziende hanno utilizzato Google Pay quando apri l’app. Ottieni un rapido accesso alle tue transazioni e attiva le offerte.

Acquista in linea

+ Utilizza Google Pay per effettuare il check-in in modo rapido e sicuro quando fai acquisti su siti Web e app.

💵 Risparmia i tuoi soldi

Un modo più gratificante per fare acquisti

+ Ottieni cashback per cose come pagare gli amici. Tutti i soldi che ricevi andranno direttamente al tuo saldo di Google Pay in modo da poterlo utilizzare immediatamente.

Porta le tue ricompense ancora di più

+ Attiva le offerte e ricevi cashback per riscattarle, indipendentemente dal fatto che utilizzi Google Pay o la tua carta di plastica. Ancora meglio: ottieni il doppio dei premi quando riscatti con una carta di credito cashback.

📈 Guarda come spendi

Rimani aggiornato sulle tue spese

+ Visualizza il tuo saldo totale e i riepiloghi settimanali di tutti i tuoi account idonei in un unico posto, così saprai sempre cosa accadrà e esattamente cosa accadrà.

+ Visualizza gli acquisti recenti e i pagamenti imminenti per vedere come spendi.

Accedi a tutte le tue transazioni con una semplice ricerca

+ Con la tua autorizzazione, puoi vedere l’attività degli account che hai collegato. Importa le ricevute da Gmail e Google Foto e poi cercale semplicemente.

🛡️ Più sicuro con Google

Convalida di ogni pagamento

+ Dovrai utilizzare l’impronta digitale, la sequenza, il PIN o il viso per verificare la tua identità ogni volta che apri l’app o effettui un pagamento: solo tu puoi pagare o inviare denaro.

Mantieni le tue informazioni al sicuro

+ Prova un’esperienza più personalizzata per vedere le offerte più pertinenti dei negozi e ricevere consigli su come risparmiare. Attivalo o disattivalo in qualsiasi momento.

+ Gestisci e controlla la personalizzazione e altre impostazioni sulla privacy come le preferenze di posizione e la sincronizzazione dei contatti dalle impostazioni.

Le tue carte sono crittografate

+ Quando paghi senza contanti con il tuo telefono Android, Google Pay condivide con l’azienda un numero di conto virtuale univoco anziché il numero effettivo della tua carta, in modo che le tue informazioni di pagamento rimangano al sicuro.

Hai ancora domande? dirigersi verso https://support.google.com/googlepay

* I pagamenti vengono elaborati da Google Payment Corp. , una società di trasferimento di denaro autorizzata (ID NMLS: 911607). Autorizzato come agenzia di trasferimento di denaro dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York e trasferimento di denaro tramite assegno, vaglia postale o vaglia postale dal Department of Banking and Securities Services, Commonwealth of Pennsylvania. Per ulteriori informazioni su Google Payments, visita Centro assistenza pagamenti Google.