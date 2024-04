La recensione di 'A Star is Born' di Álvarez Maines diventa virale: 'Lady Gaga è fantastica'

Jorge Álvarez Maines influenza il dibattito presidenziale del 2024 con il suo approccio distintivo (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.com)

Jorge Alvarez Magonza, ex deputato del Congresso di Zacatecas e attuale candidato alla presidenza del Partito del Movimento dei Cittadini, è diventato virale per più di un motivo durante la sua campagna elettorale. Dal suo sorriso durante il dibattito contro Claudia Sheinbaum (Morena, Verdi, Laburisti) e Xochitl Galvez (PAN, PRI e PRD), anche la celebre canzone sentita ovunque; I momenti divertenti del candidato sono ovunque.

Recentemente, un gruppo di netizen ha ripreso un post su Twitter che Álvarez Mines aveva pubblicato qualche tempo fa sui social network, in cui si riferiva al film È nata una stella protagonista del film Lady Gaga e Bradley Cooper. La recensione del candidato comincia di nuovo a diffondersi online.

“Non ho visto È nata una stella.” Lady Gaga è speciale. La regia era molto buona, anche se il film avrebbe potuto essere più corto di 20 minuti senza alcun problema (in realtà questo avrebbe aiutato). La performance di Bradley Cooper è indimenticabile. Come la rapsodia bohémien, Anni luce da Roma“Il tweet dice.

La pubblicazione lo ha fatto diventare un altro Mimì Gli internauti lo hanno diffuso sui social network, soprattutto gli appassionati della settima arte, i fan di Bradley Cooper e Lady Gaga.

“Quest’uomo mi ha già conquistato il cuore”, “Sono d’accordo con il candidato”, “La vita di un critico è semplice”, “Adesso dillo nel linguaggio dei segnis”, “Ora si scopre che è un critico cinematografico”, “Se non fosse per questo meme non mi ricorderei nemmeno di questo film”, “Non ha il sapore del cinema”, “Ha più talento come critico cinematografico che come politico.“,” Signor Maines, se diventa presidente, voglio chiederle di riportare in vita la società di noleggio film Blockbusters “,” Buono per quello che ha detto su Gaga “, questi sono alcuni dei commenti dei netizen sull'argomento.

È nata una stella Si tratta di un film con Lady Gaga e Bradley Cooper, e si caratterizza per essere una nuova versione di una storia molto nota e raccontata più volte nel cinema. In questa edizione, Cooper non solo fa il suo debutto alla regia, ma recita anche Jackson Maineun famoso cantante di musica country con problemi di dipendenza dall'alcol, scopre… alleatoInterpretata da Lady Gaga, è una cantante talentuosa con aspirazioni musicali che è stata ignorata dall'industria a causa del suo aspetto.

Gaga e Cooper agli Oscar (Reuters/Mike Blake/File Photo) Cerca “International Boy” per questa storia. Cerca “REUTERS POY” per le migliori offerte del 2019. Foto TPX del giorno.

Il film approfondisce la complessa relazione tra Jackson e Allie, esplorando la loro relazione Dinamica dell'amoreSacrificio e lotta per realizzare i sogni in un contesto di celebrità e fallimenti personali. Nel suo primo ruolo da protagonista in un film, Lady Gaga offre una performance cruda ed emozionante che, insieme alla sua voce, conferisce un'autenticità e una profondità impressionanti al suo personaggio.

La colonna sonora del film, essenziale per la narrazione, include brani originali di Lady Gaga, Bradley Cooper e altri importanti collaboratori. vuotoLa canzone del titolo, eseguita da Gaga e Cooper, divenne un successo mondiale. la vittoria Oscar Per la migliore canzone originale.

Il film ha ricevuto consensi dalla critica e dal pubblico per la regia, le performance, la musica e l'alchimia tra i protagonisti. Il film riesce a raccontare una storia amore e tragedia, Riflette sulla fama, sul sacrificio personale e sulla ricerca dell'autenticità in un mondo dominato dallo spettacolo.

Brevemente, È nata una stella è una toccante rivisitazione di una storia classica, aggiornata con una colonna sonora potente e performance indimenticabili, che mette in risalto Lady Gaga in un ruolo che esalta la sua versatilità come artista.