GTA 5 sta affrontando un “bombardamento delle recensioni” dopo il suo rilascio su PS5 e Xbox Series X/S.

È passata una settimana dall’uscita del comunicato Prossima generazione Da Grand Theft Auto V Su PS5 E il Xbox X/S sembra che La comunità di gioco non è soddisfatta Con la notizia che giochi rock Introdotta in questa nuova versione delle console di nuova generazione. Almeno questo è ciò per cui un certo segmento di utenti ha scelto recensione sui bombardamenti Su Metacriticoovvero il voto collettivo con punteggi negativi in ​​modo che il punteggio medio del gioco sembri sospeso.

Nel momento in cui scrivo, Grand Theft Auto V Valutazione media degli utenti per 2.7 per la versione PS5 e 3.0 per la versione Xbox Series. Se confrontiamo questa nota con il resto delle piattaforme, ci rendiamo conto che questa protesta riguarda solo le console di nuova generazione, poiché i giochi Rockstar su PS4, Xbox One, PC, PS3 e Xbox 360 continuano ad avere un punteggio utente medio di circa 8 su il bordo.

Perché i giocatori si lamentano? Dando un’occhiata ai commenti, sembra che la community stia protestando Alcuni miglioramenti Presentato da Rockstar Games in questa versione di nuova generazione di Grand Theft Auto Vriedizione Pagato anche per chi ha già giocato Su PS4 e Xbox One. Alcune persone sottolineano la mancanza di nuovi contenuti, altri evidenziano il Tre modalità di grafica farci Scegli tra la risoluzione 4K e 30fps Se giochiamo con la modalità fedeltà o Risoluzione 1440p a 60fps Se scegliamo la modalità performance.

Su Vandalo Abbiamo avuto l’opportunità di eseguire questa versione Prossima generazione per raccontartelo La nostra analisi Che “questa è la versione modificata per PS5 e Xbox Series X / S da Grand Theft Auto V Ci siamo conosciuti poco a pocoperché si limita a fare il minimo, anche se questo non significa che stiamo parlando anche della cosa indubbia La migliore versione per console Con l’aumento della risoluzione e della giocabilità a 60 fps, i miglioramenti avrebbero avuto più senso se fossero arrivati ​​come aggiornamento gratuito per le versioni PS4 e Xbox One piuttosto che come prodotto standalone con cui intendono riportarci. pagare.”