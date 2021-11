GTA San Andreas e Forza Horizon 5 dominano Xbox Game Pass a novembre

Partecipare





La prima parte di questo mese includerà otto nuovi giochi.

Microsoft è già entrata nella sua prima stagione. Se Age of Empires era qualche giorno fa, Xbox Game Pass si prepara ora a ricevere nuovi giochi esclusivi In attesa dei prossimi mesi e il prossimo mese non è altro che Forza Horizon 5, in cima al catalogo dei titoli al debutto a novembre in servizio.

Inoltre, il tanto atteso gioco di corse creato da Playground Games Sarà accompagnato da GTA San Andreas – The Definitive Edition, In arrivo l’abbonamento Microsoft questo mese come parte del lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Dobbiamo ricordarlo Gli abbonati a PS Now riceveranno GTA III – Ultimate Edition dal primo giorno.

Totale, Otto giochi verranno aggiunti a Xbox Game Pass a novembre Vi lasciamo di seguito l’elenco con le sue date e piattaforme:

2 novembre

Minecraft: Edizioni Java e Bedrock – PC

Disimballaggio – Console Xbox, PC e xCloud

4 novembre

Ne servono due: console Xbox, PC e xCloud

Uccidilo con il fuoco – Xbox e PC y xCloud

9 novembre

Football Manager 2022 – PC

Football Manager 2022: Xbox Edition – Xbox e xCloud

Forza Horizon 5 – Xbox, PC e xCloud

11 novembre

GTA San Andreas: The Definitive Edition – Console Xbox

Un passo da Eden – Console Xbox e PC.