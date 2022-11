Guerra Ucraina-Russia, oggi in diretta last minute: Havrilov fissa una data per la fine della guerra

Antonio Costa sconsiglia l’imminente allargamento dell’Ue e mette in guardia dal rischio di non soddisfare le “aspettative”

Il Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, L’ho assicurato L’UE non è in un “caso” per allargarsi a nuovi membri Date le promesse fatte a paesi come l’Ucraina, ho avvertito dei pericoli di non soddisfare le “aspettative” che si sono create.

Costa ha affermato che l’attacco della Russia all’Ucraina ha messo la questione dell’allargamento “al centro del dibattito” in Europa. Il Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato una domanda ufficiale di adesione E il tuo paese si sta già godendo eLo status del paese candidato, a tempo di record.

Così, ha spiegato durante un incontro organizzato dalla rete portoghese Cnn, che questa crisi ha messo sul tavolo le “molteplici promesse” fatte dal blocco negli ultimi anni, per esempio ai Paesi balcanici, e ha Il richiamo alla prudenza Quando si sviluppano prospettive, secondo l’Agenzia Lusa.

“L’Unione Europea ha criteri molto chiari per l’adesione di nuovi Stati membri, ma sfortunatamente non ha criteri sulla sua capacità di accogliere questi nuovi Stati membri”.Tuttavia, Costa si è espresso a favore di essere “ovvio” per i potenziali candidati.

“Con l’attuale struttura istituzionale, l’attuale struttura di bilancio, l’UE non è in grado di soddisfare le aspettative che crea”, ha aggiunto il primo ministro portoghese.