Guterres condanna l’uccisione “senza precedenti” di bambini a Gaza

Nazioni Unite (EFE).- Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato lunedì che l’uccisione di bambini nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas è “senza precedenti” in qualsiasi conflitto da quando ha assunto la carica di Segretario -Generale. l’organizzazione.

Guterres ha risposto a una domanda della stampa sul fatto se gli attacchi del fine settimana contro due scuole affiliate all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) costituiscano crimini di guerra.

Il portoghese ha affermato che non era sua responsabilità fare questo tipo di valutazione, ma se guardiamo solo al numero di minori uccisi durante le ostilità, i bambini a Gaza muoiono a un tasso più elevato che in qualsiasi altro conflitto.

Guterres ha fatto riferimento ai rapporti forniti dalle Nazioni Unite sui minori uccisi nei conflitti nel corso di un anno, che ha dovuto presentare in più occasioni, e ha affermato che il numero maggiore finora corrisponde all’Afghanistan, dove nel 2018 se ne contavano più di 900 bambini.

“Senza entrare in discussioni sull’accuratezza dei numeri pubblicati dalle autorità de facto di Gaza, è chiaro che nel giro di poche settimane abbiamo visto morire migliaia di bambini”, ha detto Guterres.

Il politico portoghese ha anche ribadito la sua idea che sarebbe necessario un periodo di transizione, una volta terminato l’attacco israeliano, supervisionato da una coalizione di paesi che consentirebbe all’Autorità Nazionale Palestinese (che governa la Cisgiordania occupata) di prendere il controllo della Striscia.

Ha anche affermato che la soluzione migliore durante questo periodo di transizione non sarebbe la “protezione” dell’ONU, ma piuttosto un accordo tra vari paesi che includa gli Stati Uniti, come principale garante della sicurezza di Israele, e i paesi arabi, come protettori di Israele. I palestinesi, il cui obiettivo finale è una soluzione a due Stati nella regione.