Dove andare per il nuovo anno? Ecco 10 destinazioni vicino a Lima per celebrare l'arrivo del 2024 | lr dati

Una delle destinazioni preferite sono le spiagge come quelle di Huarme. Foto: Andina

Sebbene alcune persone debbano lavorare il 2 gennaio, molti sfruttano le vacanze di fine anno per prendersi una vacanza. Questo con l'obiettivo di iniziare l'anno in modo positivo e trascorrere del tempo con i propri cari, amici o familiari. A causa dei costi o dei tempi di viaggio, alcuni preferiscono farlo Vicino a LimaPertanto, in questa nota, vi presentiamo le migliori alternative a poche ore dalla capitale.

Vale la pena notare che, sebbene ci siano alcuni autobus o pullman che possono portarti a destinazione, queste sono distanze che possono essere percorse con un veicolo privato. Annotate questi “punti” essenziali per salutare il vecchio anno.

10 destinazioni vicino a Lima per festeggiare il nuovo anno

1. Churin

Questa città 4 ore da Lima Ha una varietà di bagni termali, alcuni dei quali dicono di avere proprietà curative, e puoi frequentarli con il tuo partner o la tua famiglia. Tra quelli che spiccano di più ci sono il Complesso Mamahuarmi, il Complesso della Gioventù e le terme Tingo e Huancahuasi. Questo luogo si trova a 207 chilometri a nord-ovest di Lima e puoi raggiungerlo in auto o prendendo un autobus dalla stazione terrestre di Lima Norte.

2. Antiochia

Questa posizione è una delle più frequentate alla periferia di Lima. Questo è dovuto a Strade colorate Attirano l'attenzione di tutti i turisti. Inoltre, hanno un clima caldo e una buona gastronomia. Per arrivare si può scegliere di fare un tour o utilizzare la propria auto personale, prendere la strada verso Cieneguilla in direzione di La Molina e proseguire dritto verso la provincia di Huarochirí.

3.Hawarmi

Questa è una destinazione ideale per gli amanti della spiaggia. Due delle principali sono Tuquillo e La Pocita, che hanno un mare bello e calmo. Inoltre, i ristoranti vendono piatti a base di pescato del giorno. Per arrivare a questo posto dovrai percorrere tutta la Panamericana Nord.

4. Castello di Çankai

Questo Il castello è un grande centro di intrattenimento e intrattenimento. Poiché ha un carattere speciale, contiene importanti aree di intrattenimento, dove i visitatori possono scattare foto, oltre ad una piscina e diversi ristoranti a tema medievale. Per raggiungere il luogo bisogna camminare lungo la Panamericana Nord fino al chilometro 82 dove bisogna svoltare.

5. Azpeitia

Questo posto è conosciuto come “”Balcone del paradiso“, perché questa città ha una vista meravigliosa sulla valle del fiume Mala. Qui puoi fare attività come mountain bike, equitazione o quad. Per arrivarci puoi andare in macchina o prendere un autobus per Mala e poi prendere un taxi o autobus.

6. Marcahuasi

Per gli amanti dell'outdoor, questo è lo spazio perfetto. Conosciuta anche come “Casa del Protettore” o “La Casa Grande”, ha una superficie di circa 4 chilometri quadrati e sarà un'avventura che vale la pena esplorare. Puoi vedere rocce giganti e impressionanti con forme umane e animali. Per arrivare qui, devi andare nella zona di San Pedro de Casta, e da lì camminerai per tre o quattro ore a seconda del tuo ritmo.

7. Eka

A Ica troverai la sua attrazione turistica più importante, ovvero il Lago Huacachina, che si trova in mezzo al deserto e gode di una vista meravigliosa. Lì puoi fare una gita in pedalò o, se preferisci l'adrenalina, hai la possibilità di andare in tubing per andare in cima alle dune e fare sandboard. Per arrivarci potete prendere l'autobus interprovinciale o in alternativa prendere un autobus o un mezzo proprio.

8. Lunahuana

Ci sono due diversi tipi di attività in questo luogo, per gli amanti dell'adrenalina possono fare rafting, parapendio, mountain bike, equitazione o quad. D'altra parte, hanno dei buoni vigneti, quindi potrai assaggiarli durante la tua visita in cantina. Per andare in privato, bisogna camminare lungo la Panamericana Sur fino al km 130 (in cima al Cerro Azul) e da lì prendere la svolta verso Cañete. Poi devi prendere la strada per Lunahuana fino al chilometro 39. Inoltre, puoi trovare autobus o tour che ti porteranno a questa destinazione.

9. Ragazzo

Questa città si trova a due ore da Ica e ha molte attrazioni turistiche. Le più importanti sono le Linee e la Geografia di Nazca, che puoi vedere dal Mirador Metallico, situato sulla Panamericana. Se vuoi un'esperienza più ravvicinata, puoi sorvolarli a bordo di un piccolo aereo. Per raggiungere questa destinazione bisogna prendere un volo di sette ore da Lima.

10. Paracas

È considerata una delle mete preferite dai turisti per i suoi vari sport acquatici. Inoltre, puoi prendere una barca per le Isole Ballestas e vedere i pinguini di Humboldt o i leoni marini. Puoi andare in macchina, prendere l'autobus che va a Pisco, poi prendere un taxi o anche fare un giro.