Gli Stati Uniti ammettono di aver rilasciato Saab come parte della loro strategia per fermare l'immigrazione venezuelana

Washington, 21 dicembre (EFE) – Gli Stati Uniti hanno ammesso giovedì di aver rilasciato l'uomo d'affari colombiano Alex Saab, uno stretto collaboratore del presidente venezuelano Nicolas Maduro, come parte della loro strategia per fermare l'immigrazione venezuelana.

In una conferenza stampa, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che il “lavoro” che l’amministrazione Joe Biden sta svolgendo con il Venezuela è “importante per affrontare le cause profonde della migrazione”.

Il funzionario ha affermato che “ci sono molti fattori” che spiegano il fenomeno migratorio, e “uno di questi è l'instabilità politica nella regione”.

Kirby ha spiegato che lo scambio di prigionieri avvenuto ieri e i negoziati per lo svolgimento di elezioni democratiche in Venezuela fanno parte degli sforzi compiuti per limitare l'immigrazione.

Mercoledì gli Stati Uniti hanno rilasciato Saab in cambio del rilascio di 10 americani e venti venezuelani considerati “prigionieri politici”.

Lo scambio rientra nella mediazione americana nei negoziati tra l’opposizione venezuelana e il governo Maduro per ottenere elezioni presidenziali “libere ed eque” nel 2024.

Il ritorno di Saab in Venezuela è stata una delle condizioni principali affinché il governo venezuelano continuasse il dialogo con gli anti-chavismo.

La crisi venezuelana è la più grande crisi migratoria del continente, poiché ha costretto più di 6,6 milioni di persone a lasciare le proprie case e vivere in altri paesi dell’America.

Questo movimento di persone senza precedenti ha raggiunto gli Stati Uniti e, nell’anno fiscale 2023, le autorità hanno arrestato più di 200.000 venezuelani al confine con il Messico.

In risposta, l’amministrazione democratica ha intrapreso una serie di azioni mirate specificamente a questo gruppo, come la ripresa dei voli di deportazione verso il Venezuela nell’ottobre di quest’anno.

Allo stesso tempo, ha creato canali di immigrazione legale per i venezuelani, inclusa l’autorizzazione umanitaria, nota anche come “parole”, che garantisce lo status legale per due anni negli Stati Uniti.