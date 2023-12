I combattimenti a Gaza, la situazione dei civili e altro ancora

Israele ha annunciato venerdì che espanderà la sua operazione militare a Gaza, in un momento in cui gli Stati Uniti hanno espresso la loro disponibilità a sostenere la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede la fine dei combattimenti e un aumento degli aiuti alla Striscia assediata.

Venerdì l’esercito israeliano ha ordinato ai residenti del campo profughi di Bureij a Deir al-Balah e di altre aree nel centro di Gaza di spostarsi in rifugi per sicurezza, segnalando un nuovo approccio all’offensiva di terra.

Finora l’incursione militare si è concentrata in gran parte nel nord di Gaza e in parti della parte meridionale della città.

Funzionari militari israeliani hanno affermato di credere di essere vicini alla sconfitta dei combattenti di Hamas a Jabalia e nel quartiere Shujaiya di Gaza City, le ultime roccaforti di Hamas rimaste nel nord.

Un portavoce dell'ospedale ha detto che poco dopo l'avvertimento di venerdì, un attacco aereo israeliano ha colpito il campo profughi di Bureij.

Il dottor Khalil Al-Dakran, portavoce dell'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, ha detto alla CNN che almeno tre persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite dopo che l'attacco ha colpito il campo.

Nel frattempo, venerdì si prevede che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU terrà il tanto atteso voto su Gaza, dopo che l'ambasciatrice statunitense all'ONU Linda Thomas-Greenfield si è detta pronta a sostenere una risoluzione che chiede maggiori aiuti a Gaza.

Secondo la fonte, la bozza parla di “misure urgenti per consentire immediatamente un accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti umanitari, nonché per creare le condizioni necessarie per una cessazione sostenibile delle ostilità”.

Secondo la fonte, il linguaggio utilizzato ora dice “di adottare misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli, nonché di creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”.

Ciò avviene nel contesto dell’aumento del bilancio delle vittime a Gaza dal 7 ottobre a circa 20.000 persone, come annunciato giovedì dal Ministero della Sanità palestinese a Ramallah.

L’agenzia per la sicurezza alimentare sostenuta dalle Nazioni Unite ha avvertito che il rischio di carestia nell’enclave palestinese sta aumentando con il protrarsi delle ostilità, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che non ci sono ospedali funzionanti nel nord di Gaza e che l’intero sistema sanitario dell’enclave è “a rischio”. ” “

Con precedenti reportage di Michael Rios, Priscilla Alvarez, DJ Goode e Alex Marquardt della CNN.